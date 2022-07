Declaran Tren Maya obra de seguridad nacional

Para garantizar que la obra no sea frenada por ningún juicio de amparo, el Gobierno federal declaró al Tren Maya como una obra de seguridad nacional.

Así lo informó este lunes Javier May, titular de Fonatur, quien explicó que el Consejo de Seguridad Nacional, que sesionó la semana pasada, y determinó que obra está, ahora, bajo la responsabilidad de las Secretarías de Seguridad Pública y Gobernación.

PUBLICIDAD

"Es un tema de seguridad nacional, hubo una declaratoria del Consejo de Seguridad Nacional donde la obra es prioritaria, y es un tema se seguridad nacional, y está a cargo de la Secretaría de Gobernación y de la Secretaría de Seguridad Pública", dijo.

- ¿Los trabajos del Tramo 5 continúan porque la obra fue catalogada así?, se le preguntó, tras las denuncias de la organización #SélvameDelTren.

"Sí, así es. En la sesión del Consejo de Seguridad determinaron que es una obra de seguridad nacional, por las vías férreas, y que los interesados, que es la Secretaría de Seguridad Pública y la Secretaría de Gobernación, fueron los que determinaron que la obra se inicie nuevamente", respondió antes de su participación en la ceremonia del aniversario luctuoso de Benito Juárez.

- ¿No se violentan los amparos?

"No, ninguno, no se violenta ningún amparo, nosotros no intervenimos, no es Fonatur el que convocó o está llevando la obra, la está llevando la Secretaría de Gobernación y la Secretaría de Seguridad Pública".

Sin embargo, el funcionario reconoció que aún no se han terminado de desahogar los amparos interpuestos para frenar la construcción del Tramo 5, debido a que las audiencias han sido diferidas.

"Nosotros vamos a respetar los tiempos de los amparos que determine el juez, estamos esperando que nos vuelva a asignar la audiencia, que se ha transferido ya varias veces y ya para portar los alegatos, estamos en espera de eso", señaló.

- ¿Los amparos no se han resuelto?

"No, no nos ha dado la cita, se han transferido las audiencias y estamos que el juez nos vuelva a dar fecha para que se puedan desahogar las pruebas en estas audiencias, ya se presentaron la manifestación de impacto ambiental, ya se otorgó y estamos en espera para que se levante la suspensión", aseveró.

En septiembre de 2019, el Presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA) sería declarado como una obra de seguridad nacional, como parte de la estrategia legal de su Gobierno para vencer los amparos interpuestos contra la nueva terminal, ubicada en una base militar.

En noviembre de 2021, el Mandatario federal emitió un decreto para declarar las obras prioritarias de la 4T como de interés público y seguridad nacional, con la supuesta intención de evitar que los trámites y permisos retrasen su ejecución.

El Jefe del Ejecutivo ha asegurado que nada detendrá la construcción del Tren, que pretende inaugurar en diciembre de 2023.

"Esta obra es prioridad. Es algo que debe de preocuparnos y ocuparnos, el que no nos gane el tiempo, porque esta obra tiene que estar terminada, el tren tiene que estar ya en funcionamiento en el 2023", sentenció en octubre del 2020.

Desde entonces, la obra se ha enfrentado a una infinidad de problemas legales y protestas de ambientalistas, especialmente por la construcción del tramo 5.