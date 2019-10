Declaran legal condecoración de yerno de Trump

Ciudad de México— Tras 10 meses de litigio, un Juzgado de Distrito en la Ciudad de México declaró constitucional la entrega de la condecoración Orden Mexicana del Águila Azteca a Jared Kushner, yerno del presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

La presea fue entregada por el expresidente Enrique Peña el 30 de noviembre en Argentina, por su contribución en la relación bilateral.

El 18 de febrero, el Juzgado Noveno de Distrito en Materia Administrativa en la CDMX admitió una demanda de amparo promovida por el Centro Contra la Discriminación A.C. (Cecodi), que aseguró que la condecoración fue entregada sin seguir la normatividad establecida y sin que Kushner contara con los méritos necesarios para recibirla.

Además, señaló que el otorgamiento de la más alta distinción que se les da a los extranjeros en México por servicios prominentes prestados a la Nación mexicana ocurrió en un contexto de discriminación hacia los mexicanos por parte de Trump.

La organización se inconformó con el fallo, en razón de que durante el proceso se acreditó que las propias autoridades mexicanas, como Conapred y la Cancillería, habían condenado el actuar del entonces candidato republicano para después condecorar a su principal asesor con la máxima distinción que otorga el Estado mexicano.

"Al margen sobre si el señor Jared Kushner realmente coadyuvó a lograr la firma de un tratado comercial entre México y Estados Unidos (lo cual no fue acreditado por la Presidencia de la República dentro del juicio), el Estado Mexicano no puede obviar el hecho público y notorio de que nuestros connacionales son reiteradamente discriminados desde la oficina del Presidente Trump y las políticas migratorias de ese país son contrarias a los intereses de los mexicanos", observó el Cecodi en un comunicado.

"Cecodi interpondrá recurso de revisión en contar de la sentencia referida y solicitará a la Suprema Corte de Justicia de la Nación que ejerza su facultad de atracción y resuelva el caso en definitiva".

En la actual Administración, la Cancillería defendió ante el Juzgado la entrega de la condecoración a Kushner, al asegurar que facilitó la comunicación entre los dos países en la renegociación del tratado de libre comercio.

En marzo, el director general de Asuntos Jurídicos de la SRE, César García Mondragón, expresó que la intervención del yerno impidió que Estados Unidos se levantara de la mesa de negociación.

En el juicio de amparo número 1591/2018, el Juzgado consideró que, como lo sostuvo la Presidencia de la República y la Cancillería, los servicios prominentes a la Nación mexicana consistieron en la labor que Kushner tuvo como representante del Presidente Trump para lograr la firma del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).

Señaló que el hecho que desde la Presidencia de EU discrimine en forma sistemática a los migrantes mexicanos no es suficiente para declarar la nulidad de la condecoración porque no se advierte que al otorgarla se hayan afectado los intereses particulares de algún miembro de la colectividad.

Además, fue otorgada Kushner y no a Trump, quien en todo caso fue quien discrimina a los mexicanos, se indicó.