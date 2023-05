Declara Creel que está listo para encabezar la oposición

Jalisco.- El presidente de la Cámara de Diputados, Santiago Creel, manifestó que no solo está listo para encabezar la candidatura del PAN a la presidencia, sino a todo el movimiento opositor que busca sacar a Morena de Palacio Nacional en el 2024.

Ante la estructura municipal de Acción Nacional reunida en Puerto Vallarta, Jalisco, Creel Miranda pidió que le den la confianza para reconciliar, rescatar y reconstruir al país.

"Vengo a decirles a mis compañeras y a mis compañeros panistas, a mi familia panista, a la que me he integrado desde hace más de 20 años, que estoy listo, que quiero, que puedo y que debo encabezar el movimiento colectivo más grande, más poderoso que ha tenido México para cambiarle el rumbo, sacar a Morena y sacar a quienes han destruido al país.

"A eso vengo, a decirles que estoy decidido, determinado, con toda la voluntad, con todo mi corazón, que quiero aprovechar toda la experiencia que he tenido a lo largo de mi carrera política, que yo sé de esto, sé unir a los diferentes, sé representar a la diversidad, sé dialogar, hacer acuerdos y, lo más importante, cumplir mi palabra", expuso Creel.

El panista indicó que su carrera política ha sido buscar acuerdos y que ahora está decidido a buscar la candidatura, y señaló que considera que se encuentra en el momento indicado para llevar a cabo esta tarea y que nadie lo detendrá.

"Esa ha sido mi vida, eso es lo que le quiero aportar a mi país, hablar con la verdad, y no con otros datos; unir al país, y no dividirlo; reconstruir las instituciones, y no destruirlas; y sobre todo recuperar, recuperar nuestra grandeza mexicana", sostuvo.

"Hay que reconstruir nuestras instituciones. En primer lugar, las constitucionales, la división del Poder", mencionó como prioridad.

Dijo que nunca se atrevería a decirle a los diputados que no se le mueva una coma a una iniciativa de ley, como sucedió en este Gobierno.

"Quiero asumir la responsabilidad de hacer un proceso de reconciliación; entiendo, comprendo y reconozco la pluralidad del país, y su diversidad en todos los sentidos, no me espanta, ni tampoco me da temor sentarme a la mesa con los diferentes", dijo.

Agregó que ha sido con negociaciones como se ha construido la democracia del país.

"Si hablamos de democracia hablamos de pluralidad, de diversidad. Si hablamos de democracia hablamos de diálogo, de negociación, de algo muy importante: de acuerdos", remarcó.

El diputado reclamó que el presidente Andrés Manuel López Obrador se haya echado para atrás en negociar una reforma al Poder Judicial, mediante una negociación con la presidenta de la Corte, Norma Piña.

También cuestionó que López Obrador haya polemizado sus ingresos y su patrimonio, aunque luego él no fue capaz de aclarar de qué ha vivido antes de ser presidente.

Creel sentenció que el mandatario "le saca" a los retos.