Decidirá SCJN sobre mandato en BC: AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador señaló que la Suprema Corte de Justicia de la Nación será la que decida si es legal o no la ampliación de mandato del Gobernador electo de Baja California, Jaime Bonilla.

Previo a su visita a la entidad, el Mandatario evitó pronunciarse sobre el tema, de hecho, respondió a la prensa que estaba en "huelga de entrevistas".

Más tarde, en Twitter, defendió que ahora hay un Estado de Derecho.

"En Baja California hay una controversia acerca de si dura dos o cinco años en el cargo el gobernador electo", escribió.

"Lo bueno es que ahora hay Estado de Derecho y decidirá la SCJN. Antes eran dedazos y concertacesiones, aunque parece que ya se les olvidó a los conservadores".

"Mándenles un telegrama, fax, correo electrónico, o como sea, pero avísenles que esto ya cambió".

La reforma al artículo octavo transitorio de la constitución de Baja California para ampliar el periodo aún no ha sido publicada, por lo que aún no ha sido impugnada ante la Corte .

López Obrador se dirige por carretera al Hospital Rural del IMSS en San Quintín.