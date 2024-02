Decide Xóchitl mantener número telefónico pese a filtración

Ciudad de México.- Xóchitl Gálvez, aspirante presidencial de PAN-PRI-PRD, decidió mantener su número telefónico, pese a la filtración de la que fue blanco.

"Como resultado del pésimo ejemplo que dio el presidente López Obrador se publicaron con mala leche muchos más teléfonos; filtraron también mi número y desde entonces no han dejado de llegar mensajes, si aun no lo tienes, aquí se les dejo.

"He decidido no cambiarlo, entre los mensajes que he recibido critican mis kilos de más y me critican los dientes chuecos, no se preocupen, eso se quita, lo que no se quita es el cariño de los cientos de mensajes de apoyo, ánimo y solidaridad que me han llegado, y esos ahí se quedan. Así que preocúpense porque esto ya nadie lo para", manifestó Gálvez.

El sábado, la candidata presidencial de Morena, Claudia Sheinbaum, denunció que su número telefónico también fue filtrado en redes sociales, y que tendría que cambiarlo.

"Alguien publicó mi número de teléfono celular en redes sociales; es obvio lo que quieren hacer, de nuevo sus ataques son tan burdos como inofensivos. Los números que deberían preocuparles son los de las encuestas. A cambiar el número de teléfono", expresó la tarde de ayer la morenista.