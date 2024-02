Deberán partidos transparentar viajes de candidatas

Ciudad de México.- Las precandidatas a la Presidencia deberán reportar cuánto gastaron en sus viajes a Roma, sea dinero público o privado, para que sus partidos lo informen al INE.

Debido a que las giras se realizaron en el periodo de intercampaña, aseguró la consejera Claudia Zavala, los institutos políticos deberán contemplarlo como gasto o ingreso ordinario del 2024.

Incluso, indicó, la Unidad Técnica de Fiscalización podría definir si espera a los informes ordinarios o decide abrir una auditoria especial.

Aseguró que deberán informar no sólo sus gastos, también los de sus acompañantes.

"Todo el gasto que se haga desde los partidos políticos, incluso si alguien dice 'yo de mi propio dinero lo puse', hay aportaciones válidas, pero que tienen límites.

"Sí es importante que los partidos políticos informen esos recursos, se tiene que revisar y fiscalizar. Esto porque son recursos que se están aplicando dentro de un proceso político que tiene que ver con los partidos políticos. Todo el recurso, público o privado, se fiscaliza", añadió.

Por su parte, la presidenta del INE, Guadalupe Taddei, recordó que todo gasto realizado con prerrogativas debe ser fiscalizado.

"Se tiene que hacer todo el tema de la fiscalización de los recursos de los partidos políticos. Todas las prerrogativas de los partidos políticos pasan por el tema de fiscalización", indicó.

En caso de que no sean reportados, agregó, algún partido o tercero podría presentar una queja, y sería analizada por la Unidad de Fiscalización.

Se retan partidos a transparentar gastos de candidatas en el extranjero Durante la sesión del Consejo General, los partidos que postulan a Claudia Sheinbaum y Xóchitl Gálvez a la Presidencia de la República se retaron mutuamente a transparentar los gastos que realizaron sus candidatas al extranjero.

"Yo pido que se haga para Xóchitl Gálvez y para Claudia Sheinbaum, que se haga una fiscalización, absoluta, rotunda y a fondo, de cómo se negociaron, de cómo se organizaron y de quién financió y cómo se financiaron los viajes a Roma, a ver al Papa.

"Para mi candidata, por supuesto, lo exijo, en primer lugar, y, lo pido, para la de usted", indicó el representante del PAN, Germán Martínez.

Luego de que el petista Gerardo Fernández Noroña exigió al PRD y PAN informar cuánto cobró la empresa Marhnos por el inmueble donde Gálvez imparte conferencias de prensa.

"Queda de tarea, no esperaría que se responda en este momento, pero se puede responder de una vez, que trajera el contrato de renta de la oficina de Marhnos, de la empresa, que hizo tres torres de 36 departamentos que Bertha Xóchitl Gálvez Ruiz autorizó, y ahora da sus ruedas de prensa, sus tardeadas las da ahí en una oficina de esta empresa y que huele a tráfico de influencias, porque además todo indica que financió su viaje a España", señaló el diputado.

Ante eso, el senador le entregó una copia del contrato, en el que se indica que dicha empresa cobrará 300 mil pesos mensuales por la renta del inmueble en la Colonia Anzures.

Enseguida, el representante de Morena, Mario Llergo, le afirmó al senador que aprovechando su disposición de transparentar, entonces informara sobre los gastos del viaje de la candidata del Frente a Estados Unidos.

"Ojalá pudiera explicarnos y que nos pueda compartir los nombres de las personas que con recursos partidarios acompañaron a su candidata a Nueva York. Que nos pueda compartir también la agenda, el monto erogado y, desde luego, también con qué recursos viajó el equipo de a Nueva York", exigió.

Martínez cerró la discusión agregando: "He entregado el contrato que se me pidió, y lo de los viajes es obligación, no es querer, se deben entregar los viajes a Nueva York, a donde sea, a la autoridad electoral, como bien lo dijo la consejera presidenta".