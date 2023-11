Deben informar partidos género de candidatura en 3 entidades

Ciudad de México.- Este sábado, los partidos políticos deben informar al INE si postularán a mujer u hombre a la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México y a las gubernaturas de Jalisco y Yucatán.

Además de cuáles y cuántas convocatorias serán exclusivamente para mujeres y los criterios de competitividad con los que garantizarán la paridad sustantiva.

Sin embargo, los partidos usarán diversas estrategias para alargar la definición del género de sus candidaturas por días o semanas.

Por ejemplo, fuentes del PRD y PAN afirmaron que únicamente informarán que en esas tres entidades la candidatura podría ser para "un hombre o una mujer", pues están midiendo la competitividad y tienen derecho a definir hasta el final de la precampaña.

Mientras que Morena insistió en que sólo entregarán cómo medirán la competitividad, pues, en su interpretación, no están obligados a presentar todavía la definición.

"El acuerdo no dice tal cual que tengas que hacer ya la definición de género. Sí te pregunta cuál va a ser el mecanismo o cuál va a ser la regla de paridad y ahí vamos a contestar en términos generales la regla que vamos a aplicar. Y obviamente vamos a cumplir el criterio de paridad.

"Lo que pasa es que el INE no consideró donde no registramos a los precandidatos o precandidatas exactamente el día 5. Tú puedes inscribir al precandidato o precandidata durante la precampaña, y si no decides inscribir precandidato, puedes inscribir precandidato en febrero del año que entra", justificó.

Además, Morena tampoco podrá informar cuáles y cuántas convocatorias serán exclusivamente para mujeres, pues hace un mes lanzó ya sus convocatorias y fueron para ambos géneros.

Incluso, el próximo viernes dará a conocer las cinco entidades en las que llevará candidatas a las gubernaturas.

El acuerdo del 24 de octubre del INE sobre paridad establece que un día antes del arranque de la precampaña en cada una de las nueve entidades, los partidos deberán entregar un informe al INE en el que expliquen, entre otras cosas, qué género encabezará la candidatura al gobierno local.

La Ciudad de México, Jalisco y Yucatán arrancan precampañas el 5 de noviembre, por lo que este sábado deberán entregar su documento.

"Previo a la emisión de las convocatorias para los procesos internos de selección de candidaturas a gubernaturas, los PPN deberán definir, en el contexto de los procesos electorales locales a llevarse a cabo, en que´ entidades habrán de postular candidaturas de mujeres y hombres -garantizando que ninguno de los géneros sea postulado exclusivamente en entidades de baja competitividad- y determinando cuáles y cuántas convocatorias serán exclusivamente para mujeres, así como los criterios de competitividad con los que garantizarán la paridad sustantiva.

"Los procesos de selección de candidaturas deberán establecer reglas claras que exijan la publicidad oportuna de todos los actos que integren las etapas del proceso y su debida notificación a quienes aspiran a obtener una candidatura", indica el acuerdo aprobado.

Incluso, el documento deberá estar firmado por la dirigencia nacional u órgano equivalente, además de detallar asistencia a esa reunión.

En el caso de los otros estados, en Tabasco deberán presentar el informe el 14 de noviembre; en Guanajuato y Morelos el 24 de noviembre; en Puebla el 24 de diciembre; en Veracruz el 1 de enero; y en Chiapas el 21 de enero.

La consejera Carla Humphrey advirtió que podrían iniciar procedimientos sancionadores si no presentan el informe.

"Si no lo presentan tendremos que ver cuál es el argumento por el que no lo presentaron y, en su caso, iniciar un procedimiento sancionatorio.

"Hasta ahora no hemos recibido ninguna solicitud de prórroga, ninguna argumentación en ese sentido y, por tanto, estamos esperando a que nos comuniquen estas reglas", indicó tras aclarar que la impugnación del acuerdo ante el Tribunal no suspende los plazos.