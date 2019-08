Debe Tabasco 22 mdp de medicinas

Ciudad de México.- La falta de pago de medicinas por parte de Tabasco ha provocado que algunas distribuidoras de fármacos se nieguen a vender y repartir en la entidad, reconoció Carlos Ramos, director de la Asociación Nacional de Distribuidores de Insumos para la Salud (ANDIS).

"No nos ha pagado y hay muchos distribuidores que no queremos venderle a Tabasco porque no nos han podido pagar lo anterior", afirmó.

Tabasco debe desde 2012, dijo, y la deuda asciende a alrededor de 22 millones de pesos.

"La deuda está reconocida. La Secretaría de la Función Pública intervino en nuestro favor para revisar que la deuda existía. El tema es que ellos nos manejaron el argumento de que la deuda fue en el Gobierno de (Andrés) Granier, sin embargo la deuda no es con Granier es con Tabasco", puntualizó.

Ramos explicó que más allá de ser distribuidoras, estas empresas han funcionado como financiadoras, pues son quienes compran los fármacos a los laboratorios, para luego distribuirlos.

Acusan simulación en Oaxaca

Por otra parte, el director de la ANDIS acusó que personal del Gobierno de Oaxaca les ha solicitado facturas de medicamentos que no han adquirido con ellos.

Tras la compra consolidada de medicamentos a fines de noviembre de 2018, mencionó Ramos, los estados que participaron debieron firmar contrato durante los primeros 20 días, no obstante, el 10 de julio, Oaxaca se comunicó a la asociación para solicitar la firma de contrato de unas medicinas que posee.

"El fallo fue el 28 de noviembre; teníamos 20 días para ir a todos los estados a firmar los contratos (...) y con ese resultado ya podríamos iniciar el surtimiento a partir del 1 de enero. Nos estaba preguntando Oaxaca (el 10 de julio) si podemos firmar los contratos de unos medicamentos que tiene", relató.

"¿Cómo se ha abastecido la entidad estos seis meses, y para qué participó en las consolidadas y no firmó contrato?, son algunas de las preguntas que quedan al aire.

Estamos a julio y no entregó contrato. Nosotros ya no se lo vamos a aceptar".