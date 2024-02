Debe INEGI informar sobre inseguridad de encuestadores

Ciudad de México.- El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) debe entregar a un particular información detallada sobre los incidentes de inseguridad que han sufrido sus encuestadores entre 2012 y 2023, resolvió el Pleno del INAI.

En su primera respuesta, el Inegi sólo proporcionó una relación de eventos registrados de 2019 a 2023, los cuales suman 2 mil 275, entre ellos 469 (16.9 por ciento) en los que el incidente fue la presencia de grupos armados en los lugares donde se levantaron las encuestas.

El Pleno del Instituto Nacional de Acceso a la Información (INAI) consideró que la respuesta del Inegi es insuficiente debido a que no proporcionó la información con el nivel de detalle solicitado, ni realizó una búsqueda exhaustiva de lo solicitado.

Entre otras cosas, expuso la comisionada ponente Blanca Ibarra, el solicitante pidió: nombre del servidor público que hizo el reporte, cargo, estado y municipio donde se suscitó, en qué consistió el incidente, y si estuvo involucrado el crimen organizado.

"(Sin embargo), en respuesta, el sujeto obligado proporcionó una relación en formato PDF con el tipo, número y total de incidentes de seguridad desglosada por año del 2019 al 2023. De igual modo, informó que no está obligado a generar documentos ad hoc para la atención de solicitudes de información", refirió Ibarra.

Tras analizar el caso, la comisionada espuso que la respuesta del Inegi es improcedente debido a que no realizó una búsqueda exhaustiva de la información y por tanto no existe certeza de que, efectivamente, no cuente con los documentos que den respuesta a lo requerido.

"No se puede validar la respuesta del sujeto obligado ya que no hubo pronunciamientos sobre todos los contenidos en la solicitud y sobre todo el periodo que abarca concretamente de los años de 2012 a 2018, por lo que dejó de observar el principio de exhaustividad", advirtió.

Además, puntualizó la comisionada, no acreditó haber realizado la búsqueda en las direcciones regionales y omitió turnar la solicitud a dos direcciones generales que dirigen los procesos de los censos, así como el levantamiento de la información que se genera.

"Tampoco turnó la solicitud a la Coordinación General de Asuntos Jurídicos encargada de la presentación de denuncias de hechos y querellas ante el ministerio Público, cuestión que es esencial ya que los incidentes de seguridad en materia de requerimiento derivan de hechos posiblemente constitutivos de delito, por lo que también podría contar con datos o expresiones documentales que atienden lo requerido", añadió Ibarra.