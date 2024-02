Debe 'Cuau' rendir cuentas antes de irse: abogados

Morelos, México.- Antes de que Cuauhtémoc Blanco concluya su mandato como gobernador de Morelos o busque un lugar en el Congreso federal, debe rendir cuentas a la ciudadanía por el aumento de la inseguridad y el presunto desvío de recursos, advirtió Luis Ignacio Reyes Andraca, presidente de la Nueva Asociación de Abogados Morelenses.

Desde junio de 2023 los abogados promovieron un juicio político ante el Congreso estatal en contra de Blanco por no garantizar la seguridad en Morelos y por el presunto uso indebido del erario.

Sin embargo, Andraca reprochó que los diputados locales no dieron curso al procedimiento por injerencias del Ejecutivo estatal.

"(El juicio político) no está muerto, y en el sentido de legitimación procesal y en el sentido de legitimación histórica y social, es que lo vamos a volver a presentar, porque los diputados de esta Legislatura (LV) no le dieron entrada, ni siquiera entró al estudio, por lo tanto lo desecharon, lo que vamos a hacer es ir nuevamente al Congreso, porque ellos han tenido más de ocho meses y no han venido a notificarnos", dijo Andraca a Grupo Reforma.

"(Los diputados) se pusieron de acuerdo con Ulises Bravo (hermano del mandatario) y Cuauhtémoc Blanco, y decidieron simplemente no dar cabida (al juicio político), nosotros iremos al Congreso y nuevamente vamos a meter la demanda contra el gobernador, obviamente con datos actualizados de la inseguridad", anticipó el litigante.

Andraca precisó que el juicio político contra Blanco no tiene fines electorales.

"Se denomina juicio político porque es una acción popular que tenemos los ciudadanos y ciudadanas para exigir al Congreso del estado que traiga a cuentas a los titulares de los Poderes, en este caso al Gobernador y a su secretario de Seguridad Pública para que le rindan cuentas sobre la omisión, intromisión de poderes, incumplimiento a la Constitución (del estado), sobre la falta de transparencia o desvío de recursos; en esos cinco supuestos se encuentra Cuauhtémoc Blanco.

El abogado lamentó la escalada de violencia por la que atraviesa Morelos, derivado de una nula estrategia de seguridad y fallas en la prevención de delitos.

"La seguridad en Morelos no existe, es una pifia, lo que dicen en las Mesas de Seguridad es falso, no vamos a la baja, vamos a la alza, la Policía está mal, la seguridad es nula, y todo es parte de la nula prevención, de la falta de estrategia e interés...

"De qué sirven esas Mesas si en la vida práctica, si en los números estamos sangrando, Morelos está ahogado en sangre, no hay un bar, no hay el dueño de un restaurante, no hay dueño de una cafetería, que no te diga que ya mataron a alguien, que ya volvieron a balear, que ya levantaron a alguien, que ya extorsionaron, cada día nos toca más ¿Hasta cuándo? Ésa es la urgencia", lanzó Andraca.

Cuauhtémoc Blanco figura en la segunda posición de la cuarta circunscripción de candidatos plurinominales de Morena al Congreso federal, por lo que se prevé que pida licencia en los próximos días.

Pega violencia a vida nocturna en Morelos

Humberto Arriaga, presidente de la Asociación de Discotecas y Centros de Espectáculos (ADICE) en Morelos, lamentó que en los últimos años, de doce sitios nocturnos formales que operaban en el estado, sólo abre uno, y eso de manera ocasional.

"Para el gremio ha sido complicado (el tema de la inseguridad), la vida nocturna ha sufrido un revés muy importante, se ha extinguido gran parte de la vida nocturna formal y como ciudadanos nos sentimos con zozobra, con temor, hay mucha gente que ha dejado de salir por las noches, es un tema que repercute en todo el estado", dijo en entrevista.

"Hay cierre de empresas, cierre de negocios pequeños, nos ha afectado mucho principalmente en el tema de la vida nocturna, ha aumentado la percepción cada vez que se presenta una situación (de violencia), la percepción de la gente es de inseguridad, de incertidumbre en gran medida, sobre todo después de las 20:00 horas, la gente dice 'vámonos a casa'", lamentó el empresario.

Precisó que aunque existe otro sector de negocios nocturnos abiertos, éstos no cuentan con las condiciones formales para ser representados por el gremio.

"Para dar una idea, en la asociación que represento, éramos doce lugares y queda uno solo, hablando de vida nocturna formal, habrá otros lugares pequeños que no representamos porque no nos garantizan condiciones de ser representados; la mayoría de los sitios que sí representamos se encontraban en Cuernavaca, Tequesquitengo, había uno en Cuautla, y están totalmente cerrados, sólo hay uno que abre ocasionalmente", reprochó Arriaga.

Los asesinatos en Morelos llegaron a su pico máximo en 2023 con mil 303 casos, es decir, 3.5 personas asesinadas al día.

Se trata del año más violento en la historia de esta entidad desde 1997, cuando se inició el registro del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP).

En tanto, la extorsión en Morelos aumentó en un 60 por ciento de 2022 a 2023 al pasar de 147 a 236 denuncias por ese delito, establecen las cifras del Sistema.