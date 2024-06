Debaten triunfo de Sheinbaum; piden respeto a la pluralidad

Ciudad de México.- Diputados y senadores de las distintas fuerzas políticas debatieron hoy el impacto del triunfo de Claudia Sheinbaum, virtual presidenta electa.

Mientras la oposición denunció elección de Estado y exigió respeto a la pluralidad, la mayoría de Morena y aliados exigió no regatear la victoria de Sheinbaum y aceptar la derrota.

Morena impuso nuevamente la agenda legislativa para hablar de los resultados electorales a su favor, con 35 millones de votos a favor de la presidenta electa.

La senadora Kenia López, jefa de la oficina de la campaña de Xóchitl Gálvez, reclamó la participación presidencial en el proceso.

"No nos hagamos, fue una elección de Estado", soltó López Rabadán.

"Es un hecho que se usaron los programas sociales con fines electorales. Es claro y público que López Obrador metió las manos en la elección", acusó.

La panista reclamó que por la negligencia de Morena se va llegar a la calificación presidencial sin tener a los magistrados del Tribunal del Poder Judicial de la Federación electos por este Senado.

Asimismo, criticó la posición del presidente Andrés Manuel López Obrador de dar línea a la próxima presidenta, lo que tachó de ofensivo, machista y misógino.

"Desde aquí le decimos a López Obrador, respete la voluntad popular que votó por la doctora Claudia Sheinbaum. Deje, señor López Obrador, que ella, como la primera mujer presidenta, de este país, decida su proyecto de nación.

El petista Gerardo Fernández Noroña remarcó que la posición se redujo a su mínima expresión.

"No entienden que no entienden, porque todavía vienen aquí a regatear, pidieron voto por voto, casilla por casilla, y fue voto por voto y patiza por patiza", expresó Noroña en su turno.

"Dos y medio millones de votos más para Claudia Sheinbaum Pardo, casi sesenta por ciento de los votos, y todavía piden más.

"Dicen que no tenemos derecho a la mayoría calificada, pero absolutamente tenemos derecho y vamos a tener mayoría calificada en esta Cámara de Senadores y en la Cámara de Diputados", afirmó.

Por otra parte, Noroña aseguró que no serán arrogantes ni autoritarios, pero van a ejercer la mayoría que el pueblo les dio, porque no hacerlo estarían traicionando al electorado que les dio mandato para hacer reformas al Poder Judicial, una reforma energética, una reforma electoral y todas por las que se comprometieron.

La senadora Beatriz Paredes recordó palabras de Claudia Sheinbaum de que son demócratas y que por convicción nunca haría un gobierno autoritario ni represor.

Cuestionó qué significa para Morena no hacer un gobierno autoritario, porque allí está la litis del debate de los últimos años.

"Y es esencial que ustedes, compañeros de la mayoría, entiendan el fondo de esa litis. Un gobierno autoritario es aquel que minimiza el federalismo y propicia el centralismo, asfixiando a las entidades federativas y a los municipios.

"Un gobierno autoritario es aquel que piensa que la diversidad no enriquece y cree que el pensamiento único es lo que hace fuerte a las sociedades. El pluralismo, el debate democrático, el respeto a las diferencias es consustancial a la democracia.

"Un gobierno que tiene una regresión autoritaria es el que pretende reproducir el modelo de partido hegemónico, con un poder legislativo subordinado a una mayoría que sigue ciegamente las instrucciones del Poder Ejecutivo", remarcó la expresidenta del PRI.

Paredes recordó que los legisladores presentes vienen de una historia de un régimen hegemónico y advirtió que a todos los demócratas de este país le costó mucho trabajo transformarla.

"Por eso tenemos el derecho de decirles, cuidado, no confundan la voluntad mayoritaria de quienes han votado el 2 de junio. No se trata de votar por una regresión autoritaria", subrayó.

Aseveró que la vocación de justicia social se trata de seguir avanzando en la democratización de un nuevo esquema de participación, respetando el equilibrio entre los poderes y respetando la diversidad de México.

"Por eso el 2 de junio se hizo historia. Respeten el sentido del voto", reclamó.

La diputada de Morena Brenda Espinosa dijo que la oposición viene a hablar de democracia, pero cuestionó cuál democracia: si la de 1976, cuando solamente hubo un candidato que fue José López Portillo, o la democracia del 2006, donde Felipe Calderón pedía aceptar los resultados.

"Hoy las condiciones son otras y la derecha lo tiene que comprender. Sé que es difícil para ustedes, después de haber vivido en el privilegio, en la opulencia, mientras que el pueblo bueno vivía en la miseria", sostuvo.

La morenista aseguró que gobernarán para todos sin excepción, porque 35 millones de mexicanos no se pueden equivocar.

Expuso que el castigo está justamente para los que van de pluris en sus listas de los partidos del PRI y del PAN.

"Ya no quieren alitos, ya no quieren marcos, ya no. Bueno, ya no podemos decir que del PRD, pues porque ya perdió su registro.

"Ya no quieren manceras, ya no quieren cárteles inmobiliarios que han venido a apoderarse de las casas de los más pobres, porque no han podido tener manera de cambiar sus registros", mencionó.

La secretaria general del PAN, Noemí Luna, insistió en que el triunfo de Sheinbaum es fruto de una elección de Estado.

"Se caracterizó por el uso clientelar de programas sociales, por la utilización facciosa de encuentros, por las encuestas con fines propagandísticos, por la intervención del crimen organizado y por la reiterada violación a la ley del Ejecutivo.

Dijo que la Constitución impide la intromisión de las autoridades de los tres niveles de gobierno, pero el presidente López Obrador intervino de manera constante, indebida y descarada.

"La perversidad nos coloca en una triste realidad. Desde la Presidencia de la República, se trabajó para deteriorar el sistema democrático e imponer a la sucesora", manifestó.