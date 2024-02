Debaten sobre bots y 'conjura internacional' contra AMLO

Ciudad de México.- Diputados afines al Gobierno y de la oposición discutieron en el Pleno sobre la acusación de que hay una campaña internacional contra el presidente Andrés Manuel López Obrador.

Mientras el petista Gerardo Fernández Noroña denuncó un complot internacional, que involucra al Gobierno de Estados Unidos, por señalar al mandatario federal de vínculos con el narcotráfico, el panista Jorge Triana llamó ridículos e infantiles a quienes sostienen ese argumento.

Vocero de la campaña de Claudia Sheinbaum, Fernández Noroña propuso el debate con la denuncia de que el hashtag #NarcoPresidenteAMLO es parte de una campaña millonaria con miles de cuentas de bots de otros países, que también han colocado el hashtag #NarcoCandidata.

"La derecha, desesperada, canalla, infame, ha articulado una conjura internacional de las derechas para hacer de México la campaña electoral más sucia que se haya realizado, no en la historia del país, en la historia de la humanidad.

"Fue Bertha Xóchitl Gálvez Ruiz a Estados Unidos a postrarse frente al Gobierno de Estados Unidos para darle pie a esta campaña que surge del Gobierno de Estados Unidos, de la DEA, particularmente, y el Gobierno de Estados Unidos juega, asimismo, el papel de policía bueno y de policía malo.

"Es falso, son acusaciones sin sustento, son investigaciones que se cerraron hace 14 años y, por otro lado, le meten millones de dólares", afirmó sobre la participación del Gobierno de Estados Unidos.

El petista mostró un gráfico con el que afirmó que el 56 por ciento de los mensajes en la red X son de España y de Argentina.

Agregó que las mismas cuentas apoyan a Xóchitl Gálvez, por lo que podría ser "candidata a la Presidencia mundial".

"Están detrás grandes empresas transnacionales del petróleo, de la energía eléctrica, entre otras, queriendo volver con los gobiernos del frente guango de derecha a apropiarse del patrimonio nacional.

"Es un acto irresponsable e ilegal porque está incluyendo millones de dólares de financiamiento desde el extranjero a la campaña de Bertha Xóchitl Gálvez Ruiz", expresó.

Aseguró que es una "conjura internacional de las derechas" porque en México no tienen los votos.

"No somos iguales, nosotros representamos digna y honradamente al pueblo de México.

"Por más que digan narcopresidente, es el presidente más querido en la historia reciente del país. No van a poder descarrilar la elección. Por más que nos digan narcos, el pueblo sabe que mienten", sostuvo.

El panista Jorge Triana se burló de la afirmación de que hay un complot internacional contra López Obrador.

"Viene aquí a denunciar un complot internacional para golpear al compañero presidente de la República, orquestado por la DEA, por el FBI, por la CIA, por la NFL, por la NBA, por todos los organismos perversos interesados en desestabilizar la mal llamada cuarta transformación.

"Se ven ridículos, patéticos e infantiles, así se ven", señaló.

Cuestionó que les preocupe tanto un hashtag sobre el presidente a quienes dicen que las redes sociales no son la expresión de todo México.

Enlistó todos los casos en que se ha involucrado al jefe del Ejecutivo y a Morena en relaciones con el narcotráfico.

Mencionó, por ejemplo, las publicaciones periodísticas de Estados Unidos, como The New York Times, sobre el financiamiento del cártel de los Beltrán Leyva, o el de ProPublica, de apoyos del Cártel de Sinaloa, o las declaraciones de un exlíder Los Zetas, respecto a la campaña del año 2006.

También recordó que el "Rey Zambada" mencionó, en el juicio de Genaro García Luna, que apoyó a López Obrador y recordó que el Gobierno federal liberó Ovidio Guzmán cuando ya lo tenía detenido.

Con una gran foto en el pleno sobre el famoso saludo, agregó el encuentro entre López Obrador y la mamá de "El Chapo" Guzmán.

"No son razones suficientes para decirle narcotraficante, ¿o sí? Yo creo que no. Falta, faltan un poco de pruebas. Entonces, me parece que sí se tiene que investigar quién está haciendo esta cruel campaña en contra del pobrecito compañero presidente", señaló Triana.

También dijo que no hay bots contra el mandatario federal, sino que fueron miles de mexicanos los que le gritaron "narcopresidente".

"Sí le gritaron, ahí están los gritos, ¿no?, entonces, no nada más son bots, que se investiguen los bots, pero las personas que orgánicamente lo hicieron ahí, ahí están", comentó con fotos de la concentración en el Zócalo de hace dos semanas en la denominada marcha contra la democracia.

Los ataques de cuentas falsas, aseguró, se han dado contra opositores, activistas, críticos y periodistas.

"Nosotros no mandamos bots a las redes sociales, nosotros mandamos votos a las urnas y por esos votos van a perder.

"No van a perder por los bots ni por su complot internacional orquestado desde los sótanos del poder y de los anunnakis y de los reptilianos a nivel internacional, ridículos, van a perder por el estado lamentable en el que tienen al país, porque está hecho un baño de sangre, por la corrupción de la familia del presidente", aseguró el legislador del PAN.

Mirza Flores, de MC, expuso que los discursos de odio los comenzaron y los promovieron desde Palacio Nacional.

"Los discursos de odio que han dividido desde el desprecio al país entero, a quienes no piensan como el presidente, a quienes no piensan como los gobernantes de Morena. Esos son receptores de todo tipo de injurias, calumnias y violencia.

"Sí, sí, sí es delicado que hablen de narcocampañas, de narcogobierno, de narcoservidores. Sí, sí es delicado. Pero es peor de delicado lo que está pasando en nuestros municipios, en nuestras comunidades: el narco verdaderamente se está aprovechando de nuestras juventudes, de nuestros niños y niñas", consideró.

La diputada del PRI Sue Ellen Bernal Bolnik dijo que se veían sumamente desesperados y preocupados con la acusación de un complot internacional en redes sociales.

"Su desesperación se nota hoy al venir a hablar o estar diciendo en los últimos días que son víctimas de ejércitos de bots y el pobre presidente atacado.

"Ese que lleva prácticamente todo el sexenio atacando en la mañanera a quienes nos dedicamos a la política y a quienes no", sostuvo.

Aseveró que el presidente López Obrador no es ninguna víctima ni la candidata de Morena, Claudia Sheinbaum.

"Aquí las víctimas son las y los mexicanos que padecen la violencia en cada rincón del país. Son las y los mexicanos que han perdido a un ser querido, que están buscando a sus hijos y a sus familiares.

"Esas son las verdaderas víctimas. No se vengan a victimizar aquí quienes han sido los victimarios del pueblo de México, disfrazando sus propios intereses y su desesperación", planteó.

El diputado de Morena Óscar Cantón Zetina reiteró que hay una campaña internacional contra el presidente y que es orquestada por la derecha "que no tiene rumbo".

"Esta guerra de los bots que ha emprendido desde el extranjero, esta malvada derecha, simplemente no tiene nada qué ver con López Obrador.

"No tiene nada que ver con Claudia. Claudia los va a arrasar con más de 30 puntos. Y nos vemos el 2 de junio", aseguró.

Dijo que tendrán millones de votos y la campaña de bots es porque están perdidos.

"Quieren tener un poquito de espacio, quieren hacer ruido, quieren ver qué les toca. Bueno, les van a tocar migajas de la democracia, porque ustedes están intentando dañar al pueblo de México, a esa gran mayoría de mexicanos que en el 2018 decidió emprender un cambio verdadero y decirle a toda la población, eso sí, hacia dónde va este gran país", expuso el legislador de Tabasco.