Debaten revocación: ¿farsa o democracia?

Ciudad de México.— A una semana de que se lleve a cabo la primera consulta de revocación de mandato en el país, opositores y promotores del ejercicio ciudadano debatieron en Reforma: para unos se trata de una farsa, para otros es un ejercicio democrático.

María Marván, presidenta de Consejo Rector de Transparencia Mexicana, dijo que con la consulta del 10 de abril, el jefe del Ejecutivo pretende relegitimarse, sin que nadie se lo haya pedido.

“Es un ejercicio como si estuviéramos en el cuento de Blanca Nieves, donde el presidente se está viendo al espejo y dice: ‘Espejito, espejito, dime quién es el presidente más bonito’. Y el día 11 ya sabemos los titulares: ‘el pueblo dice que usted es el Presidente más bonito’, en ese sentido me parece una farsa”, acusó.

Enrique de la Madrid, director del Centro para el Futuro de las Ciudades del Tec de Monterrey, sostuvo que la consulta no sólo es absurda, sino también un engaño a la ciudadanía porque, en cualquier escenario, Andrés Manuel López Obrador seguirá en el poder, ya sea de manera personal o a través de quien lo sustituya.

“Es atole con el dedo. Es querernos vender algo democrático lo que al final es una manipulación de las personas, y a mí me choca ser manipulado, me molesta que me vean la cara de tonto o me la quieran ver”, indicó.

En contraste, para el senador del PAN, Damián Zepeda, el ejercicio en las urnas es una oportunidad que debe aprovechar la oposición para sacar a López Obrador de la Presidencia y poner fin al desastre que representa su Gobierno.

“Tienes una herramienta que legalmente te permite quitar un mal gobernante, ¡úsala! Creo que el que no vaya a votar y piense que este Gobierno es malo, sí se va a arrepentir”, expresó.

En tanto, Renata Turrent, profesora de Desarrollo Económico en la UNAM y simpatizante de Morena, aseguró que es un instrumento para resolver diferencias por la vía pacífica, que –dijo- ha sido poco promovido por el INE y sometido a una campaña de “desmovilización”.

“Se habla de esta polarización, de que Andrés Manuel acumula poder, Andrés Manuel es el peor presidente, perfecto, aquí está la herramienta democrática”.

Para que el resultado de la consulta sea vinculante se requieren 37 millones 129 mil 286 votos, es decir el 40 por ciento de los inscritos en la Lista Nominal de electores. Está previsto instalar 57 mil 516 casillas el próximo domingo.