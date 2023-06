Debaten legisladores por 'súper peso' y 'súper pobreza'

Ciudad de México.- Sin otro tema en la agenda, diputados y senadores en la Comisión Permanente del Congreso discutieron este miércoles las bondades del "súper peso" y cómo es que prevalece la "súper pobreza" en México, a pesar del tipo de cambio a 17 pesos por dólar y los programas sociales.

El tema del "súper peso" lo propuso el PT para resaltar los logros del actual Gobierno.

Reginaldo Sandoval, diputado federal, dijo que había un peso fuerte porque hay política fiscal prudente, una sana relación entre deuda y el Producto Interno Bruto, reservas internacionales por 205 mil millones de dólares, y balanza comercial estable.

El senador de Morena, Gabriel Hernández, añadió que hay una nueva forma de economía mexicana, llamada "economía del bienestar".

"La Cuarta Transformación está haciendo una revolución en la economía y uno de los síntomas que hoy podemos presumir es el papel del súper peso, un tipo de cambio que no habíamos visto nunca.

"Antes se robaban la mayor parte del presupuesto público, ahora se les distribuye a 25 millones de familias a través del Bienestar", aseguró.

También dijo que el Gobierno tampoco se había endeudado.

La senadora Lilly Téllez, por el PAN, cuestionó a García Hernández si podía explicar cómo es que hay "súper pobres".

"Puede usted explicar ¿cómo es que la Cuarta Transformación se convirtió en una súper máquina para crear más pobres en lo que va del sexenio, a una súper velocidad, haciéndolos súper pobres y llevándolos a la súper miseria? ¿Cómo es que la economía moral de ustedes lo único que genera es más pobreza y más personas en la miseria?", cuestionó.

Gabriel Hernández respondió que había que preguntarle a los mexicanos que reciben programas del Bienestar.

"Senadora, lamento informarle que el pueblo de México tiene otros súper datos. Pregúnteles a 10 millones de adultos mayores, pregúntele al pueblo de México en su conjunto, y se van a encontrar que siete de cada 10 mexicanos respaldan la cuarta transformación porque lo han visto reflejado en su bolsillo, en su economía", manifestó el morenista.

La diputada del PRI, Carolina Viggiano, cuestionó que si el dólar está en 17 pesos por litro, cómo es que no baja la gasolina ni el precio de los alimentos importados.

"Hoy en Estados Unidos el litro se vende en 14.2 pesos y en México en 22 pesos y en algunos lugares hasta 25, el peso está fuerte, pero las tasas de interés de tarjetas bancarias y para adquirir un crédito hipotecario se han elevado enormemente empobreciendo más a las familias.

"Si el peso está fuerte, por qué el precio de los alimentos no disminuye, teniéndose incrementos de hasta 12 o 13 por ciento, ante lo cual las familias compran ahora productos más caros", también cuestionó.

Lilly Téllez insistió en preguntar por qué aumentaron los pobres en México, a lo que Viggiano respondió que Morena quiere que sigan dependientes, no quiere que salgan de esa condición, porque son los que votan por ese partido.

"Si el dólar ha bajado, debería bajar todos los medicamentos y los alimentos. Hoy los medicamentos son muy caros, la gente tiene miedo a enfermarse porque se empobrece más, no hay súper peso, hay súper precios, eso sí hay, porque han subido enormemente los precios", expresó.

Jorge Triana, del PAN, advirtió que el "súper peso" beneficiaba a los más pudientes de Morena para ir de "shopping" a San Antonio, pero a las exportaciones del país no beneficiaba nada ni a la clase media, que tiene que pagar tasas de interés más altas en los créditos que contrata.

"A nosotros no nos preocupa ni nos enoja el súper peso, lo que nos preocupa y nos enoja es la súper pobreza que hay en este país, eso sí nos enoja, cuatro millones de nuevos pobres, 3.8 millones de nuevos pobres desde que inició este gobierno", remarcó.

El petista Reginaldo Sandoval puso en duda la cifra de los 3.8 millones más de pobres, que el Coneval reportó el año pasado. Aseguró que esa cifra no existía y que al final del sexenio habrá otra valoración.

La Senadora del PRI Beatriz Paredes advirtió que México necesita una visión de política social con un enfoque productivo, no solo una visión desde la perspectiva asistencialista.

"No se trata de que nos sostenga el imán del súper peso, se trata de que haya coherencia entre una política de gasto público pertinente y una política social con un enfoque de desarrollo, y no solo clientelar", subrayó.

El senador de Morena César Cravioto aseguró que el nivel de vida ha mejorado, que los mexicanos tienen más dinero en la bolsa y es debido a que el presidente, Andrés Manuel López Obrador, resultó ser un buen economista.

"Dicen 'es que está terrible la economía'. No entienden lo que está viviendo el mexicano de a pie, que hoy tiene mejor ingreso, que hoy tiene mejor salario, que hoy puede consumir más, que hoy puede tener dinero para el cine, para ir a comer un fin de semana con su familia", aseguró en la tribuna.

La panista Martha Romo enlistó el aumento de precios en los alimentos, como el aceite, con 33 por ciento; el aguacate, 16 por ciento; azúcar, 75 por ciento; el arroz, 47 por ciento; carne de cerdo, 37 por ciento y pollo un 45 por ciento, entre otros.

"Eso es lo que el ciudadano hoy palpa, no sus números pedorros que ustedes vienen a decir que para nada significa.

"No quiere ver un súper peso, quiere ver súper en su casa, que sus hijos no tengan hambre. No vengan a insultar a la inteligencia de los ciudadanos", concluyó.