Debaten consulta y revocación entre protestas

Ciudad de México— En medio de acusaciones que Morena busca poner en la boleta al Presidente Andrés Manuel López Obrador en 2021 y entre protestas, diputados iniciaron la discusión sobre la consulta popular y la revocación de mandato.

Al presentar el dictamen, Miroslava Carrillo, presidenta de la Comisión de Puntos Constitucionales, defendió el nuevo modelo de participación ciudadana.

"Los invito a ser parte de este cambio democrático, de este nuevo momento histórico, los invito a votar a favor", expresó.

Al presentar su posicionamiento, la diputada del PRD Mónica Bautista dijo que la revocación de mandato no es un acto democrático como se propone.

Arropada por su bancada, que desplegó mantas con la leyenda "Revocación, sí. Consultas a modo, no", acusó que Morena quiere generar votos para Morena en las elecciones del 2021.

Mencionó que la reforma es una "táctica política" y no un acto democrático.

Al iniciar el debate, el sol azteca solicitó una moción suspensiva al dictamen.

La diputada Frida Alejandra Esparza reclamó que no hubo mecanismo de Parlamento Abierto y que Morena se negó a ampliar la consulta a la ciudadanía.

"No hemos sido serios como Poder Legislativo, demandamos posponer la discusión hasta tener certeza del costo de esta reforma. Hagamos una consulta sobre la consulta, que se recoga el sentir de la sociedad", demandó.

La moción fue desechada.

Al presentar el posicionamiento de su bancada, el diputado del PVEM Marco Antonio Gómez anunció que apoyarán la reforma.

"Tenemos la convicción de que las consultas populares previstas en la ley contribuyen a fortalecer la democracia, pero hasta ahora han sido letra muerta. Ahora habrá un acceso más fácil a la consulta ciudadana y se abonará a los derechos de los ciudadanos", dijo.

Agregó que con la revocación de mandato habrá un instrumento que conduzca a tener mejores gobernantes y abrirá la opción para calificar con consecuencias a un buen Gobierno o a uno malo.

Reforma publicó hoy que el partido deLópez Obrador y sus aliados en la Cámara de Diputados buscan aprobar hoy una reforma constitucional mediante la cual la revocación de mandato se realizaría el 6 de junio de 2021, cuando se vote la renovación de la Cámara de Diputados.