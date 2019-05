De narcotraficante a informante de Estados Unidos

Ciudad de México— En audiencia ante un juez federal, el empresario coahuilense Juan Manuel "El Mono" Muñoz Luévano se declaró culpable del delito de conspirar para lavar dinero proveniente del narcotráfico.

Detenido en 2016 en España y extraditado recientemente a Estados Unidos, el coahuilense, a quien se le vincula con políticos como el exgobernador Humberto Moreira, llegó a un acuerdo con el juez para convertirse en informante a cambio de beneficios en su condena.

Medios texanos informaron que en la audiencia sostenida hoy en una corte federal de San Antonio, Texas, el juez decidió mantener en secreto el acuerdo de culpabilidad del presunto narcotraficante, también acusado de introducir cocaína a distintos países de Europa.

"El Mono" Muñoz, propietario de gasolineras en Coahuila, estaba acusado desde 2015 en una corte federal de San Antonio de cuatro cargos por introducir y distribuir cocaína, por lavar dinero del narcotráfico y poseer armas con fines criminales.

De acuerdo con el periódico San Antonio Express News, Muñoz Luévano tiene vínculos con el ex Gobernador de Coahuila Humberto Moreira, quien también es investigado en Texas y en España por lavado de dinero.

El extesorero de Humberto Moreira, Javier Villarreal, ha declarado ante fiscales federales la manera en que el ex Mandatario desvió dinero de las arcas de Coahuila.

Estados Unidos ha solicitado además la extradición del ex Gobernador Jorge Torres López, suplente de Humberto Moreira cuando pidió licencia al cargo para ocupar la presidencia nacional del PRI en 2011.