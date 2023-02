De 'Made in China' a 'Hecho en México'

Monterrey.- El auge del nearshoring que vive México sigue ocupando artículos y análisis en diversos medios de comunicación en el mundo.

Ayer, en un podcast del The Daily titulado "¿Por qué lo Hecho en China se está convirtiendo en lo Hecho en México? Peter S. Goodman corresponsal de economía global de The New York Times, resaltó las ventajas de México y citó el caso del auge chino en Nuevo León.

Refirió que durante décadas China estuvo en el centro de la globalización por sus precios de producción y disponibilidad de mano de obra, donde se podía conseguir cualquier producto imaginable, pero eso cambió.

Desde entonces, dijo, las multinacionales han replanteado su fe en China y México es un destino obvio para atender a Estados Unidos.

Goodman, quien hace unos meses estuvo en Laredo, Texas, tuvo oportunidad de hablar con una delegación de funcionarios de Nuevo León, entre ellos, dijo, Iván Rivas, Secretario de Economía.

Rivas le sugirió visitar el Estado y dos semanas más tarde hizo el viaje para comprobar que 28 empresas chinas estaban invirtiendo miles de millones dentro del Parque Industria Hofusan.

El periodista resaltó la infraestructura comercial, hotelera y educativa, y cómo un complejo como Hofusan albergaba a empresas chinas, como Man Wah, que aquí producirá parte de los muebles que mandaban desde China a Estados Unidos.