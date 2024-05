'De dónde sale dineral para las campañas', cuestiona Máynez

Chetumal, México.- El candidato presidencial de Movimiento Ciudadano, Jorge Álvarez Máynez, cuestionó de dónde sale "el dineral" que utilizan los candidatos para las campañas electorales.

Reunido con estudiantes de la Universidad Interamericana de Desarrollo, campus Chetumal, en Quintana Roo, el emecista sostuvo que los políticos toman dinero del crimen organizado.

"Hay que preguntarnos de dónde sale ese dineral que gastan en las campañas, porque ver tantos espectaculares, ver tantas lonas, ver tantas bardas, pues uno diría, 'bueno, o todos los candidatos son multimillonarios y generosos', porque con el sueldo que van a tener no se garantiza por qué gastaron eso, o de dónde sale el dinero", señaló en la universidad número 46 que visita durante la campaña.

"Lamentablemente, también ya agarran dinero del crimen organizado los políticos y por eso también ahí tienen unos compromisos", alertó.

Máynez aseguró que el financiamiento de las campañas también sale igualmente de constructores o de proveedores de medicamentos que al final del día se cobran "a lo chino".

"Sale de proveedores, por ejemplo, de medicamentos, de patrullas, de armamento, de uniformes, de seguridad pública que el día de mañana se cobran a lo chino", aseveró.

"Sale de quienes, por ejemplo, tienen pactos con el gobierno para pagar menos impuestos; industrias que, por ejemplo, (en Quintana Roo) destruyen la naturaleza, industrias que depredan la naturaleza, que se apropian de lo que es público, de playas, de cenotes, de cuerpos de agua, de litorales, que privatizan eso y que sienten que ya pagaron en patrocinar una campaña y luego se quedan con algo que es de las personas".

Por otra parte, Álvarez Máynez indicó que el sur debe ser prioridad, pero no con una visión ecocida o extractivista.

"Cuando me dicen que el sur sea prioridad, yo sí creo en eso, por eso de hecho estoy cerrando en el sur, yo sí creo en eso y sí creo que muchas veces se le hizo injusticias de no darle presupuesto, de no darle el centro del sur, pero no con una visión ecocida o extractivista".

Sobre la implementación del Tren Maya advirtió que estuvo mal no tener los permisos de impacto ambiental.

"Estuvo mal... no respetar los permisos de impacto ambiental y por eso planteo una visión distinta al extractivismo y al ecocidio.

"Y por eso hablo del biocentrismo, porque ahí tendrías tú un derecho contraponiéndose con otro y además ahí hay un tercer derecho violado que es el de los pueblos originarios y de las comunidades indígenas, que es el derecho de consulta", dijo.

"No tengo una postura enteramente radical (sobre el Tren Maya) porque yo lo dije, yo sí creo en los trenes, pero creo que lo primero que hay que revisar son los trazos. Desde mi punto de vista hay que hacer una transición a la electromovilidad en general y sobre todo de los transportes públicos y en este caso del tren".

Asimismo, el candidato cuestionó la libertad de expresión por no ser invitado al programa Tercer Grado.

"¿Cómo va a ser libertad de expresión? Si dicen los medios: 'No, pues yo puedo decidir a quién invitar. Yo invito a una a Tercer Grado; a la otra a Tercer Grado, y a ti como no tienes dinero, no te invito'.

"Eso no es libertad de expresión. Libertad de expresión es que tuviéramos las mismas posibilidades y derechos todas y todos los que participamos. Que además nomás somos tres. Estaría muy fácil que tuviéramos ese acceso equitativo. Y además es válido".

Antes de ingresar al auditorio de la universidad, Álvarez Máynez rechazó contestar a medios de comunicación qué empresa en Nuevo León instaló el templete que se desplomó durante el mitin en San Pedro Garza García y causó la muerte de nueve personas.

-¿Cuál es la empresa que colocó el templete en Nuevo León?, se le preguntó

"Esa no es una pregunta", respondió.