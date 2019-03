Darán apoyo directo a mujeres y no a refugios

El vocero de la presidencia, Jesús Ramírez, dijo que el Gobierno entregará apoyos directos a las mujeres que requieran de los servicios que hasta hoy han provisto los refugios para mujeres víctimas de la violencia

El funcionario equiparó este esquema de entrega de apoyos con el que se implementará para las estancias infantiles, en el que el programa ya no recibirá financiamiento público, sino que el Gobierno entregará recursos a las familias para que éstas decidan si acuden a dichas instancias.

"Se va a hacer, pero de manera directa con los beneficiarios, como es en el caso de las estancias infantiles: no desaparecen, sino se van a entregar directamente a los padres de familia los recursos.

"Los refugios para mujeres, serán entregados (los recursos) a las mujeres mismas, y a través de procesos de nueva relación con quienes han abierto estos espacios en los que el Estado pueda seguir apoyando", dijo en entrevista.

Tras impartir una conferencia en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, Ramírez sostuvo que en esta Administración no se dejará de apoyar a las organizaciones que han cubierto funciones para las que el Estado no tiene capacidad, pero no serán éstas las que reciban los recursos públicos, sino directamente los beneficiarios de sus servicios.

"Se van a cambiar las reglas de operación, ya no se va a entregar dinero a las organizaciones, pero sí se van a apoyar causas y proyectos, porque hay que atender las causas de las mujeres, los niños, los jóvenes, hay que combatir la destrucción del territorio, hay que hacer conciencia ambiental, hay que luchar contra la violencia en las escuelas, hay que hacer conciencia de la violencia contra las mujeres.

"Tareas que han llevado a cabo muchas asociaciones por la ausencia de la acción del Estado, pero es una obligación del Estado y del Gobierno cumplir esas tareas, sin contradecir o sin chocar con estas organizaciones, simplemente, si hay proyectos que responden al sentido social, que atienden a sectores específicos, que están cubriendo partes que el Estado hoy no puede alcanzar a cubrir, se va a hacer, pero de manera directa con los beneficiarios", detalló.