Dan más recursos a Salud

Ciudad de México— A diferencia de los recortes que sufrieron otras secretarías, como órganos administrativos, en el paquete económico 2020 se plantea un aumento de 7 mil 324 millones de pesos a la Secretaría de Salud.

Por los ajustes al gasto, probablemente este monto será destinados al Instituto Nacional de Salud para el Bienestar (Insabi) una vez que sea creado, indicó Carlos Brown Solá, coordinador del Programa de Justicia Fiscal de Fundar. Centro de Análisis e Investigación.

"No es lo mismo el presupuesto al ramo 12, es decir, a la Secretaría de Salud y todos sus órganos desconcentrados e instituciones; que la inversión destinada sólo a la Secretaría de Salud; ahí están dando 7 mil 324 millones de pesos adicionales. En finanzas se conoce el sector central, porque es la Secretaría como una unidad administrativa.

"Nuestra hipótesis es que van a concentrar muchas funciones del Seguro Popular en alguna otra unidad que cree la Secretaría de Salud y para eso se le da dinero directamente a la Secretaría de Salud para que ahí se desconcentre. Lo más probable es que vaya para (el Insabi). Esos recursos adicionales podrían ser para eso, porque en varias de las secretarías que hemos analizado hay recortes".

Indicó que debido a que el Insabi no existe orgánicamente no se le pueden destinar recursos, por eso se le envía a la Secretaría de Salud.

Pero además es probable que dentro de la Secretaría haya reajustes que disminuyan el presupuesto y que el ahorro también se destine al Insabi.