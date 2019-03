Dan a conocer reglas de apoyo para niños

Ciudad de México— El Gobierno Federal publicó las reglas de operación de "Apoyo para el Bienestar de Niñas y Niños, hijos de Madres Trabajadoras".

Las nuevas reglas, publicadas en el Diario Oficial de la Federación la noche de ayer, establecen que se entregará mil 600 pesos bimestrales directamente a la madre, padre solo o tutor de niños, que trabajen, busquen empleo o estudian.

Hasta diciembre pasado, la Secretaría de Desarrollo Social, hoy Secretaría de Bienestar, transfería 950 pesos mensuales a las estancias infantiles por cada niño inscrito.

En las nuevas reglas de operación, se obliga a las estancias que se afiliaron durante 2018 a devolver el apoyo monetario que les entregó la Sedesol para abrirlas.

En el caso de las que abrieron seis meses antes de que concluyera el 2018, deberán devolver el 50 por ciento de los 70 mil pesos de apoyo. La devolución será proporcional hasta los que abrieron un mes antes, quienes tendrán que devolver el 100 por ciento.

Si bien el Gobierno había planteado reducir de cuatro años a tres años la edad máxima para recibir el apoyo, finalmente ha mantenido mantener la anterior edad límite.

Así que los niños deberán tener entre un año y hasta un día antes de cumplir los 4 años de edad, y en el caso de los niños con alguna discapacidad, deberán estar entre un año y hasta un día antes de cumplir los seis.

En las nuevas reglas no se obliga a que el recurso deba de ser destinado al pago de estancias o guarderías.

Entre las obligaciones de los padres, se menciona: " No hacer uso inadecuado o lucrativo del apoyo que se otorga, así como del medio de cobro mediante el cual lo recibe".

Los cambios en el programa que apoyaba a 300 mil niños en 9 mil 300 estancias infantiles han causado polémica debido a que las responsables de esos centros, así como organizaciones civiles, han acusado que así no se garantizará la formación de los niños, mientras que el Gobierno Federal ha acusado corrupción dentro del programa.