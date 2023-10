Da revés el Trife a Samuel

Monterrey, México.- El Gobernador Samuel García recibió ayer un duro revés legal al ser rechazado por el Trife el juicio con el que pretendía saltarse al Congreso para separarse del cargo y dejar a un allegado como interino, en caso de ir por la Presidencia en el 2024.

Al señalar que aún no existe una negativa del Congreso local que justifique el Juicio de Protección de Derechos Político-Electorales que pidió, la Sala Superior del Trife declaró improcedente el reclamo del Mandatario emecista, en una votación dividida de 4 votos contra 2.

El Gobernador pretendía que el Trife le concediera la licencia temporal, que le diera la garantía de poder regresar al cargo y le respetaran el nombre de a quien él propusiera para quedarse de interino.

Sin embargo, el máximo órgano electoral federal declaró improcedente el recurso, lo que obliga al Mandatario estatal a recurrir al Congreso para solicitar su licencia.

Ante esto, si decide ir por la Presidencia, el Mandatario tendrá que solicitar licencia temporal al Congreso, donde son mayoría el PAN y el PRI, partidos con los que mantiene un enfrentamiento abierto desde hace más de un año.

García también puede inconformarse mediante un recurso extraordinario, pero sería revisado por la misma Sala Superior y especialistas consultados coincidieron en que es difícil revertir la decisión de ayer.

Añadieron que, sólo si solicita la licencia y los Diputados le nieguen la separación temporal, el emecista podría presentar el juicio ante el Trife, alegando una violación a sus derechos político-electorales.

Ahora que, si García recurre ante el Congreso para solicitar separarse del cargo, el Legislativo le podría conceder la li - cencia, pero no estaría obligado a aceptar el interino propuesto por el emecista, sino que lo definirían los Diputados, como establece la Constitución estatal.

García pretendía brincarse al Congreso, anticipando una probable negativa basado en declaraciones públicas de Diputados y líderes prianistas.

"Sacándole provecho a mis tres doctorados, me fui directo al Tribunal, y que el Tribunal me dé el derecho en una sentencia", declaró el Mandatario el pasado 6 de octubre.

"No los ocupo, PRIAN, yo solito sabré cuándo me registro (como candidato), si es el caso", agregó. "No voy a depender de ustedes".

Tras el fallo, Ricardo Tamez, consultor constitucional externo del Congreso, resaltó el pronunciamiento de los magistrados respecto a que el Congreso debe decidir sobre la separación del Ejecutivo.

"Se reconocen las facultades exclusiva del Congreso de Nuevo León como único ente facultado en otorgar la licencia al Gobernador, así como designar al Gobernador interino", dijo.