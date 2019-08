'Da mucho miedo viajar en carretera'

Monterrey— Al salir de los patios de la central despachadora de tráileres, la indicación fue clara.

"Si nos para la (Policía) Federal dices que eres aprendiz", advirtió el conductor, "pero si nos para la 'maña' dices que me pediste un raid... y que Dios nos ayude a los dos".

A bordo de un tráiler, un periodista de Grupo Reforma hizo el recorrido por carretera desde Monterrey hasta la Ciudad de México y obtuvo testimonios de la inseguridad que padecen los conductores del transporte de carga.

"Ningún trailero anda hablando de lo que carga o a dónde va", señaló un conductor, "porque todo mundo en la carretera está metido de alguna forma con los mañosos".

Según la Cámara Nacional del Autotransporte de Carga (Canacar), entre enero y abril de este año los ataques contra transportistas se incrementaron en un 6 por ciento.

Y de los 4 mil 134 ataques registrados, 3 mil 199 fueron con violencia; es decir, el 77 por ciento.

"Esto no estaba así", afirmó otro chofer, "ahora da mucho miedo hacer viajes. Lo malo es que ni un bono extra nos dan por hacerlos".

En sus recorridos, los traileros están expuestos a asaltos, robos de carga y de piezas automotrices, secuestros y hasta homicidios.

De acuerdo con un análisis de la Canacar, desde que el Gobierno federal empezó a combatir a la mafia del huachicol y a cerrar los ductos de Pemex, los delincuentes aumentaron los robos de carga para allegarse recursos.

Con ayuda de "halcones", narcomenudistas, comerciantes y hasta habitantes de poblados, los huachicoleros obtienen información de los vehículos que conviene asaltar.

Además de secuestros, algunos choferes han sido torturados para que den información sobre viajes de mayor interés para los delincuentes.

"Lo malo es que como nadie se quiere parar para no ser asaltados", confesó un trailero, "la raza se mete más 'chochos' para aguantar y eso provoca accidentes".

"Ya nadie se para a dormir porque si te pescan dormido vales madre: o te roban llantas y combustible o de plano te quitan la carga y el mueble (vehículo)".

La Autopista 57, la Autopista Arco Norte y la Carretera Puebla-Veracruz son algunos de los tramos más peligrosos para los traileros actualmente.

En estas carreteras operan tres bandas de ladrones de tráileres, una red nacional de huachicoleros y cuatro cárteles del crimen organizado, según información obtenida por los transportistas.

Un tramo considerado de alto riesgo para los traileros es el conocido como la "Recta de San Luis", entre Matehuala y El Huizache.

Ante el incremento de robos, más de la mitad de los transportistas del País ha contratado ex militares y policías federales para vigilar sus viajes.

"Nunca vas a encontrar a dos personas en un tráiler", aclaró un conductor, "si lo ves o es un guardián de carga o de plano es un espía de la empresa".

Según los transportistas, los asaltantes usan armamento de alto calibre e inhibidores de señales que impiden que un sistema GPS detecte la unidad de carga cuando es robada.