Da Morena a líder de SNTE senaduría

Ciudad de México.- Morena dio al líder del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), Alfonso Cepeda Salas, una senaduría plurinominal.

En las listas que aprobó anoche el INE, el partido guinda metió de último momento, en los lugares que hace unos días aparecían como reservados a cercanos del Presidente, fundadores del instituto político y tránsfugas.

En la posición 11 de la lista de candidatos plurinominales al Senado aparece el dirigente magisterial, Cepeda Salas, a quien el Presidente Andrés Manuel López Obrador ha apapachado con reformas y aumentos a salariales.

Ese sindicato se ha caracterizado por ser uno de los que movilizan más agremiados a las concentraciones del Primer Mandatario en el Zócalo y en las giras proselitistas de Claudia Sheinbaum, abandera presidencial de Morena.

Entre los perfiles nuevos que no se habían dado a conocer está Laura Itzel del Castillo, hija de Heriberto Castillo, y consejera independiente de Pemex, en la posición 6

Como suplente de Alejandro Esquer, secretario particular del Presidente, aparece Gilberto Ramírez Benítez, director general de Tecnologías de la Información de Presidencial.

Morena confirmó al ex priista y ex Gobernador Alejandro Murat en su lista, pero lo dejó en la posición 13, y su suplente será el diputado Armando Contreras, cercano a Mario Delgado, quien aparecía como diputado plurinominal.

Adán Augusto López puso como su suplente al que fue su secretario de Administración en el Gobierno de Tabasco.

PVEM y PT candidatos con lazos delictivos

El PT llevará como candidato de mayoría al Senado a Damián Sosa Castelán en Hidalgo, quien en algún momento estuvo en la lista de personajes investigados por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), incluso el año pasado un juez liberó sus cuentas bancarias.

Junto con su hermano Gerardo, quien fue encarcelado por presunto lavado de dinero.

En Baja California lleva a Jaime Bonilla, ex Gobernador de esa entidad, y enemistado con Morena. Mientras que el PVEM confirmó que llevará en primera posición al ex Gobernador de Tamaulipas, Eugenio Hernández, acusado por tener lazos con el crimen organizado, y que hará mancuerna con la ex panista Maki Ortiz.

En la lista de plurinominales, en la primera posición aparece el senador Manuel Velasco, quien llevará como suplente a Adrián Rubalcava, quien hace unas semanas dejó al PRI.

En segunda posición está la esposa de Ricardo Gallardo, Gobernador de San Luis Potosí, Ruth Miriam González Silva, y su suplente será Maki Ortiz, aunque también vaya por mayoría.

También aparece el ex presidente de la Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH), Rogelio Hernández Cázares, y la esquiadora Karla Schleske.

Los panistas confirman en su lista plurinominal a Marko Cortés, en la primera posición, y en la tercera a Ricardo Anaya, así como senadora Lily Téllez; el ex aspirante a la gubernatura mexiquense, Enrique Vargas; la escritora Laura Esquivel; el Senador Mauricio Vila; la ex secretaria de Desarrollo Social, Ana Teresa Aranda; y el ex secretario Migrante de Guanajuato, Robert Hernández.