Da juez suspensión definitiva a nadadoras; Conade debe pagar

Ciudad de México.- El juez de distrito en materia administrativa, Agustín Tello Espíndola, otorgó la suspensión definitiva al equipo mexicano de natación artística, que promovió un amparo y la Conade deberá regresarles en un máximo de tres días las becas deportivas que recibían hasta enero de este año debido a que la directora Ana Guevara les retiró los recursos económicos.

"En relación con el efecto para el cual la parte quejosa solicita la medida cautelar, consistente en que se sigan recibiendo los apoyos y estímulos gubernamentales en la misma manera en que se venía haciendo; esto es, de manera monetaria, así como el acceso a las instalaciones que son proporcionadas para el desarrollo de la actividad, no se contraviene el orden público ni se sigue perjuicio al interés social, dado que con la concesión de la suspensión no se priva de un derecho a la sociedad ni le es causado un daño que de otro modo no resentiría", se lee en el documento al que CANCHA tuvo acceso.

"Por ende, procede conceder la medida cautelar solicitada para que tanto los deportistas integrantes del equipo de nado artístico sincronizado y el equipo técnico correspondiente, quejosos en el juicio de amparo de donde deriva este incidente, de inmediato sigan recibiendo los apoyos y estímulos gubernamentales de la misma manera en que los venían percibiendo; esto es, de manera monetaria, así como el acceso a las instalaciones que son proporcionadas para el desarrollo de su actividad.

De la lectura se desprende que Conade tiene que hacer el pago completo de los retroactivos y concedió la suspensión definitiva solicitada por Regina Alférez Licea, Marla Fernanda Arellano Germes, Miranda Barrera Jiménez, Joel Benavides Lepe, Nuria Lidón Diosdado García, Daniela Estrada Flores, Itzamary González Cuéllar, Glenda Esthefania Inzunza Cabrera, Joana Betzabé Jiménez García, María Trinidad Meza Rodríguez, Luisa Samanta Jailib Rodríguez Rubio, Jessica Sobrino Mizrahi, Pamela Nûzhet Toscano Millán, Diego Villalobos Carrillo, Ofelia Beatriz Pedrero García y Adriana María Loftus Jiménez, en contra de los actos y autoridades precisados.

El equipo no recibe becas de la Conade desde diciembre pasado por los problemas internos de la Federación Mexicana de Natación, que actualmente se encuentra acéfala tras el desconocimiento de Kiril Todorov como cabeza de los deportes acuáticos en México por parte de World Aquatics, antes FINA, y quien enfrenta un juicio por presunto peculado.

La Conade argumenta que el Comité de Estabilización instaurado por WA no tiene figura jurídica y por lo tanto los atletas de las disciplinas acuáticas no pueden recibir recursos federales. El equipo se prepara rumbo a los Juegos Centroamericanos y del Caribe San Salvador 2023.