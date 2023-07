Da INE aval al Frente Opositor... si no es electoral

Ciudad de México.- La Comisión de Prerrogativas del INE declaró procedente el registro del Frente Amplio por México, pero aclaró que éste no puede ser utilizado con fines electorales.

En sesión extraordinaria, la Comisión avaló el anteproyecto de acuerdo que las dirigencias del PAN, del PRI y del PRD registraron el 9 de julio pasado, pues resolvió que cada uno de esos partidos cumplió con su normativa interna para impulsar la conformación del frente opositor.

De acuerdo con el documento, la conformación del Frente Amplio por México es procedente, pero deberá ajustarse a los fines estipulados, los cuales no podrán ser de naturaleza electoral.

"Se conmina a que toda actividad pública o privada desarrollada por el PAN, el PRI y el PRD, de manera conjunta o en lo individual, al amparo del denominado Construcción del Frente Amplio por México, se ajuste a los objetivos políticos y sociales estipulados, mismos que en ningún caso podrán ser de naturaleza electoral", señala el anteproyecto que deberá ser discutido y eventualmente aprobado por el Consejo General del INE.

Con el voto en contra de la consejera Claudia Zavala, la Comisión determinó también que los partidos del frente opositor podrán hacer uso de sus prerrogativas en radio y televisión, siempre y cuando éstas sean utilizadas para propaganda política y no para fines electorales o para la promoción del voto.

"Los partido políticos que conforman el denominado Construcción del Frente Amplio por México ejercerán individualmente su prerrogativa de acceso a tiempo en radio y televisión para la difusión del mismo, en cuyo caso los promocionales destinados a tal efecto serán considerados propaganda política, por lo cual, sin perjuicio de su libertad de expresión, se abstendrán de tener una naturaleza de índole electoral o de promoción del voto a favor o en contra de partidos políticos, sus precandidatos o candidatos", señala el anteproyecto.

La consejera Zavala dijo estar de acuerdo en considerar procedente el registro del frente con la aclaración precisa de que éste no puede tener una finalidad electoral y que se restrinja a los partidos, como previamente se manejó en la Comisión de Quejas y Denuncias -que ella preside-, hacer uso de sus tiempos en radio y televisión para promover el proceso de selección del coordinador del frente.

Lo anterior, argumentó, porque el Frente nace en un contexto de personas que han expresado públicamente su intención de buscar la candidatura presidencial y de un proceso iniciado por la coalición conformada por Morena, PT y PVEM que ha sido objeto de múltiples denuncias ante la autoridad electoral.

"Mi posición sería que siguiera subsistiendo este límite que pusimos en el uso de radio y televisión y que estos procesos se puedan seguir haciendo de frente a los procesos internos sin que irradie en radio y televisión", indicó. La solicitud de la consejera no tuvo el respaldo de la mayoría.

La consejera Dania Ravel señaló que la autoridad electoral no puede anticiparse a actos que aún no han ocurrido y señaló que el anteproyecto aprobado no limita a la Comisión de Quejas para que, en su caso, pueda hacer una revisión detallada ante la presunción de spots con fines electorales.

"Tengo la convicción de que es una cuestión que debería analizarse casuísticamente, que lo que nosotros estamos determinando aquí no obsta, para que la Comisión de Quejas y Denuncias en caso que se pauten spots de radio y televisión del Frente, haga una revisión respecto de cada caso, si no está teniendo una finalidad electoral y si existe la presunción, de que sí exista la posibilidad de detenerlos", afirmó.