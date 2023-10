Da Ebrard 30 días a Morena para resolver queja

Tijuana.- Marcelo Ebrard dio un plazo de 30 días para que Morena admita lo que él consideró un proceso irregular a favor de Claudia Sheinbaum, actual coordinadora nacional de los Comités de Defensa de la Cuarta Transformación.

Antes de una asamblea de la asociación civil "El camino de México" en Tijuana, el aspirante presidencial recordó que recientemente la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de Morena admitió el recurso en el que demanda la nulidad y posterior reposición del proceso interno de ese partido para elegir a su coordinador.

"Nuestra impugnación", explicó, "deriva que durante el referido proceso se comprobaron prácticas como la intervención de gobernadores y dependencias de Gobierno, incluyendo la Secretaría del Bienestar, el uso excesivo de dinero y la presión a beneficiarios de programas sociales para apoyar a Claudia Sheinbaum, entre muchas otras".

"Lo que nosotros queremos saber es muy simple: ¿van a tolerarse esos comportamientos, esas prácticas en Morena, sí o no?".

El excanciller insistió en que no debería haber operativos de Secretarías como Bienestar a favor de aspirantes políticos.

"No debería de existir que a alguien le digan: si no votas en ese sentido, entonces ya no vas a tener esos programas sociales", ejemplificó.

"Si se da una respuesta de que todo está perfecto y que no importa porque no fue determinante, lo que estarán diciendo es: esas prácticas quedan ya autorizadas, sería gravísimo".

Ebrard presentó 63 casos concretos de irregularidades. Sin embargo, de acuerdo con el expediente de admisión publicado por la CNHJ, se aceptaron sólo 50 casos como pruebas, los cuales comprenden, cada uno, videos con varias horas de grabación y fotografías.