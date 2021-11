Da AMLO por hecho que Rodríguez Ceja gobernará Banxico

Zacatecas- El presidente Andrés Manuel López Obrador dio por hecho que la subsecretaria de Hacienda, Victoria Rodríguez Ceja, gobernará el Banco de México porque cumple con todos los requisitos.

"Sí, sí (lo doy por hecho). Ella va a ser la próxima gobernadora del Banco de México porque reúne los requisitos y además porque es una mujer responsable, repito, honesta", comentó López Obrador.

En conferencia en Zacatecas, el Mandatario federal acusó a los "conservadores" de machistas al criticar la propuesta de Rodríguez Ceja para gobernar Banxico.

"A lo mejor no les gusta que sea mujer, porque también el conservadurismo es muy machista, eh. Conservadurismo es como sinónimo de hipocresía, conservadurismo es como sinónimo de corrupción, conservadurismo es sinónimo de traición a la patria", expresó.

El Presidente explicó que a sus adversarios nunca les gustará alguna de las acciones de su Gobierno y reiteró su defensa hacia la actual subsecretaria de Hacienda.

"Pues es un asunto de criterio y también de nuestros adversarios, no les gusta nada. Imagínense: la secretaria, en este caso subsecretaria de ingresos, que maneja todo el presupuesto, estamos hablando de 6 billones, que tiene que mantener los equilibrios, que se tiene que apegar a lo que se autoriza del presupuesto en el Congreso.

"No se puede gastar más de lo autorizado, ¿cómo no va a tener experiencia? Además, de tiempo atrás ha venido ocupando cargos que tienen que ver con las finanzas públicas, con la hacienda. Es una muy buena profesional, honesta, responsable, pero nuestros adversarios no les va a gustar nada", señaló.

López Obrador agregó que el Senado será el encargado de aprobar su propuesta para el Banco de México.

"Sí, claro que sí cumple con los requisitos y el Senado va a decidir. Nosotros enviamos la propuesta al Senado y estamos seguro que se va a aprobar", añadió.