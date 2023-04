Culpan a proveedores por desabasto de medicamentos

Ciudad de México— El director general del IMSS, Zoé Robledo, atribuyó la falta de 4 o 5 por ciento de recetas sin surtir a nivel nacional al incumplimiento de proveedores de medicamentos.

Robledo precisó que si bien existen reportes por los faltantes, eso no significa que las personas se queden sin medicinas, porque se busca una vía para cubrir las necesidades.

PUBLICIDAD

Sin embargo, dijo que las carencias en 2022 fueron porque los proveedores no cumplieron los contratos de proporcionar el insumo médico, por ejemplo, por la baja productividad en el contexto de la pandemia por Covid-19.

"Si hubo un decremento en el surtimiento de recetas durante la pandemia, la pandemia implicó el detenimiento de muchas actividades, muchos laboratorios por contagios de Covid en el mundo, que le surten a México, tuvieron bajas en su productividad, empezaron a haber incumplimientos en los propios contratos", argumentó.

"Eso nunca debe ser para nosotros un pretexto ni mucho menos, es simplemente una explicación de qué es lo que ocurre", apuntó.

Reforma publicó hoy que el Gobierno federal admite que ha dejado sin surtir casi 45 millones de recetas en el sector público durante este sexenio.

Al ser cuestionado en conferencia matutina, Zoé Robledo dijo que el año pasado no se surtieron 5 o 4 por ciento de 224 millones de recetas, lo que equivale a 8 millones 960 mil de insumos faltantes.

-Ustedes reconocían que en el último año, 10 millones de recetas no se surtieron, ¿qué es lo que está pasando?, ¿qué tiene qué suceder para que se cumpla el 100%?, ¿son 10 millones de personas las que no han recibido su medicamento?, preguntó REFORMA.

"El año pasado se surtieron 224 millones de recetas, no hay 224 millones de personas en México, no hay 224 millones de derechohabientes en el Seguro Social, y es más, de los derechohabientes del IMSS no todos utilizan, necesitan un medicamento.

"No son 10 millones de personas, hay muchas personas que reciben una receta con diferentes medicamentos y dentro de esos medicamentos, puede haber alguno que, cuando se reporta que no está surtida, porque se surtieron dos de tres medicamentos, pero no lo contamos como receta surtida, entonces no necesariamente significa que la persona se fue a su casa sin los medicamentos que necesita", respondió.

-Entonces, de acuerdo con sus números, ¿cuántas recetas quedaron sin surtirse?, cuestionó REFORMA.

"El 4%", contestó el titular del IMSS.

-¿Que a cuánto equivalen?, se le insistió.

"Pues tendría que ser el 4% de los 224 millones", dijo.

-¿Y entonces las causas cuáles fueron, puntualmente?, le consultó REFORMA.

"Insisto, incumplimiento de contratos por parte de proveedores, pero no significa que esa persona, lo quiero reiterar, no significa que esa persona, cuando se hizo el reporte de una receta no surtida, se haya ido a su casa sin ningún medicamento, primero.

"Segundo, no significa que en el tiempo no se le haya surtido después, aunque no haya sido el surtimiento en el momento en el que la solicitó en la farmacia. El indicador lo que nos dice es cuántas recetas se rechazaron, pero ya después vamos completando con las que si se cumplieron en otro momento", aseguró.

Añadió que los insumos faltantes, aunque pudieran ser mínimos, preocupan porque representan millones de casos.

"Ahora, de las recetas que no se surten, de las 224 que sí se surtieron completas y que nos reportan el 95% del surtimiento de recetas, ese otro 5 %, siempre lo hemos dicho, claro que nos preocupa ese 5 %, porque en el IMSS significan millones de recetas, sin embargo, no significa que no se hayan entregado", insistió.

El funcionario explicó que las recetas que no son surtidas en un primer momento no pierden caducidad y los derechoahbientes pueden acudir de nueva cuenta a su centro médico otro día; incluso, son remitidos a otra unidad donde si haya disponibilidad del medicamento. Una tercera opción, agregó, son los vales para surtirse en farmacias, siempre que se requiera el fármaco de manera urgente para no interrumpir un tratamiento.

"Generalmente se busca cómo resolver esa receta, lo que no está reportado en REFORMA es justamente el número de recetas que sí se surten", criticó.

Destacó que en 2018, el último año de la Administración de Enrique Peña Nieto, hubo 216 millones de recetas surtidas con un 99% de abasto, pero acusó que el porcentaje no estuvo calculado en el número de recetas surtidas.

"Hoy nosotros estamos diciendo las cosas de manera abierta sobre surtimiento de recetas, pero sí es importante aclarar que no significa en ningún momento que haya 10 millones de personas que se quedaron sin medicamento".