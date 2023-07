Culpan a criminales; les ofrecen diálogo

Ciudad de México— La Secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Icela Rodríguez, dijo que la manifestación de ayer en Chilpancingo fue para exigir la liberación de dos líderes de la organización criminal de "Los Ardillos", pero afirmó que buscarán diálogo para que se suelte a autoridades retenidas.

Durante la mañanera de AMLO, la funcionaria federal ubicó a dos de líderes de "Los Ardillos".

PUBLICIDAD

"Ayer en Chilpancingo, Guerrero, se dio una manifestación originada por la detención de dos personas identificadas como líderes criminales que se detuvieron en posesión de cartuchos, cargadores y drogas, y relacionados aparte con diversos delitos en la comisión de delitos en esta región", explicó.

"Los manifestantes se movilizaron para exigir la liberación de estas dos personas pertenecientes a una organización delictiva conocida como Los Ardillos, señalada también por la comisión de diversos delitos del fuero común y federal".

Un primer líder, vocero principal de los manifestantes, es Gilmar Jaír Sereno Chávez, de 39 años, quien el 16 de febrero de 2022 hizo una manifestación para exigir la liberación de una persona y la salida de las autoridades de Quechultenango, con retención de militares y agentes de la Fiscalía de Guerrero.

"Los dirigentes detenidos son mostrados a continuación en este árbol delincuencial que ya tiene muchos años operando en la región y aquí también aparecen dos personas de las que estaban haciendo la movilización en la región y que el vocero principal está identificado en la lámina y quien ha organizado este tipo de movilizaciones en otros tiempos y ya es investigado por parte de las autoridades en esta ciudad", dijo Rodríguez.

Un segundo líder y vocero es Guillermo Matías Marrón, también de 39 años, quien es dueño de una empresa constructora y cuenta con diversas causas penales.

Además, ha inaugurado diversas obras públicas junto con Alcaldes de la región de La Montaña.

"También hay otro líder que se autonombró como presidente de la organización de comisarios de Guerrero, aquí se ve cómo es dueño de una empresa constructora y cuenta con diversas causas penales y también son personas que son afines a este grupo criminal conocido como Los Ardillos", agregó.

La funcionaria aseguró que se dio la instrucción de no caer en provocaciones y de priorizar el diálogo con los criminales.

"Se dio la instrucción de no caer en provocaciones porque también se tiene conocimiento de que había mucha gente obligada a manifestarse, porque la directriz es clara de no enfrentar la violencia con más violencia", expresó.

"En la mesa de seguridad y paz en Guerrero acordamos con el Gobierno estatal, encabezado por la Gobernadora Evelyn Salgado, que sostengan reuniones con las autoridades municipales y ejidales para buscar la liberación de los servidores públicos retenidos durante la manifestación del día de ayer".

"Durante todas las horas de la manifestación tanto las autoridades federales como estatales se privilegió el diálogo y en todo momento se evitó la confrontación, esto para evitar cualquier tipo de mayor violencia, de cualquier tipo de caer en provocación".

Cuestionada por REFORMA, la funcionaria reiteró que van por diálogo, diálogo y más diálogo.

"Estamos, como lo dije anteriormente, por que se instale una mesa de diálogo, por escuchar la demanda, por dar la información que se tiene acerca de la comisión de delitos y efectivamente por la atención a una comisión que podamos estar atendiendo en una mesa de diálogo con servidores públicos estatales y federales en el estado de Guerrero, en Chilpancingo, en la capital", indicó.

"Pero nosotros estamos con la directriz de diálogo, diálogo y más diálogo, acuerdos, no por la comisión de delitos, estamos a favor de la manifestación, pero de manifestaciones pacíficas, de ninguna manera estamos de acuerdo con algunas de las acciones que se han estado cometiendo en el estado. Estamos en la mejor disposición de escucharlos pero no de apoyar las acciones que han estado haciendo en la entidad".

"Y vamos a seguir con la misma directriz de sentarnos en la mesa y de ninguna manera estamos haciendo otra acción más que la que diga la ley, nos vamos a caer en la violencia, nos vamos a caer en la violencia".

-Si su exigencia sigue siendo la liberación de estas personas, ¿hasta qué punto estarían dispuestos a negociar algo?, le preguntó REFORMA.

"Estamos nosotros sentados en la mesa, vamos a seguir en la mesa, viendo la cuestión, pero no es una cuestión que se refiera al Gobierno federal o al Gobierno del estado, las personas que tienen acusaciones sobre delitos, la decisión está en manos de un juez que tendrá que decidir cuál es el sustento jurídico que se tiene para estas detenciones, que de hecho ya hay una vinculación a proceso, entonces tendremos que esperar el tiempo necesario para que se presenten las pruebas a favor y en contra y se tome una decisión por parte del juez en esa materia".

-Hablaba de no caer en provocaciones el día de ayer, sin embargo, ¿considera que hubo una falta de previsión al implementar este operativo, los rebasaron en número, tomaron vehículos, tomaron personas, hubo algún fallo?

"Vamos a seguir diciendo que la directriz de nuestro Gobierno no es atacar a una manifestación de personas, eso no lo vamos a hacer, no vamos a responder con violencia a la violencia y vamos a estar pendientes de cómo se llevan a cabo estas manifestaciones. Nosotros entendemos que ellos tienen una exigencia y nosotros también tenemos una exigencia de poner paz y tranquilidad en la zona".

"Las personas lo que quieren es tranquilidad y no quieren, pues ustedes vieron aquí como es que están siendo manipuladas muchas de las personas, y se está poniendo aquí en la mesa de manera clara y transparente de quién se trata y quiénes son los responsables, y están de conocimiento, qué investiguen quiénes son los criminales pertenecientes a esta organización".

Los 13 rehenes

La Secretaria de Seguridad, Rosa Icela Rodríguez, dijo que con diálogo buscarán la liberación de 13 funcionarios retenidos, quienes están en buen estado de salud.

Desglosó que son 5 guardias nacionales, 5 agentes estatales, 2 funcionarios de la Secretaría de Gobierno de Guerrero y un funcionario de la Segob federal.

"Tenemos la información por el Gobierno del estado de Guerrero y también por los integrantes de la mesa de paz y seguridad, que estas personas están en buen estado de salud, los servidores públicos retenidos", reportó.

A la gente que no se deje manipular por criminales

El Presidente Andrés Manuel López Obrador pidió a la gente de Guerrero no dejarse manipular por los criminales y no participar en sus manifestaciones.

"Yo quisiera hacer un llamado a esta gente de Guerrero, de Chilpancingo, de Chilapa, de estas comunidades, para que no se dejen manipular por quienes dirigen estas bandas que están vinculadas a la delincuencia, que no se expongan porque si los obligan y los amenazan, pues que actúen con prudencia, con cuidado, que no se confronten con los dirigentes de estos grupos, que se queden callados, pero que no se dejen manipular", indicó.

"Entonces, ¿qué le digo a la gente? Que no se dejen manipular. Nosotros no vamos a ser rehenes de nadie y que no estén pensando también que somos represores, como eran los de antes".

...Y a los viajeros les pide paciencia

El Presidente López Obrador pidió a los viajeros que van a Acapulco y quedan atrapados en los bloqueos que tengan paciencia y que comprendan que el Gobierno no ir contra las manifestaciones.

"Y también decirle a la gente de Guerrero y a los que van a viajar hacia Acapulco que si toman la carretera, pues que nos comprendan, que nos ayudan si tenemos que padecer un poco, que ofrecemos disculpas, pero que es lo mejor como se está actuando, que no hay impunidad para nadie y no hay violencia", lanzó.

"Imagínese que ayer se les enfrenta, traían armas".

-¿Armas de fuego?

"Sí, se les enfrenta, y hay muertos, las desgracias más grandes. Noooo".