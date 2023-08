Culpan a AMLO por renuncia de comisionada de búsqueda

Ciudad de México.- La oposición culpó al presidente Andrés Manuel López Obrador de la renuncia de Karla Quintana como titular de la Comisión Nacional de Búsqueda, por su falta de apoyo y por pretender rasurar el número de desaparecidos en el país.

En la última sesión de la Comisión Permanente del Congreso, dado que el periodo ordinario de sesiones inicia el viernes primero de septiembre, la tensión entre legisladores comenzó cuando la diputada de Morena, Cecilia Márquez, propuso un minuto de silencio por los cinco jóvenes desaparecidos de Lagos de Moreno, Jalisco, cuando aún no se ha confirmado su muerte.

La diputada del PAN Martha Estela Romo, también de Jalisco y electa por el distrito 2 de Lagos de Moreno, reclamó que los jóvenes no han sido encontrados y sus padres aún tienen la esperanza de que regresen vivos.

"Me parece una falta de respeto, enorme, darlos por muertos, cuando no es una realidad. Me parece indignante. Hagamos lo consecuente para darlos en un estatus de desaparecidos, en cuanto las autoridades no lo hagan de una manera diferente", demandó.

Al cancelar Morena la agenda política, los legisladores de oposición usaron la presentación de dictámenes para debatir sobre el tema de desaparecidos.

La Senadora del PAN Kenia López mostró ante el pleno el número de 44 mil 090 como la cifra oficial de desaparecidos en lo que va del sexenio de Andrés Manuel López Obrador.

"Hoy es un día muy, muy triste; hoy es un día en el que nos enteramos de que ha renunciado la titular de la Comisión Nacional de Búsqueda, porque hay una crisis de personas desaparecidas y hay una crisis de identificación forense.

"Éste es el dato, ésta es la 'transformación' de López Obrador: 44 mil 90 personas desaparecidas en el Gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Más del 10 por ciento de esos desaparecidos son de esta Ciudad de México", expuso la senadora.

Agregó que desde 1962 hay más de 111 mil desaparecidos en el país y de esos el 40 por ciento ha desaparecido en estos cinco años de un gobierno corrupto y negligente y, además, hay 50 mil cuerpos y restos humanos sin identificar.

Ante esta realidad, reclamó que no hay recursos para el Centro Nacional de Identificación Humana.

"Es lamentable lo que hoy escuchamos desde 'la mañanera'. López Obrador está maquinando, está manipulando y quiere hacer un nuevo censo. Hoy lo advirtió. Quiere López Obrador maquillar las cifras y no, señor presidente, no se lo vamos a permitir", aseguró.

Acusó que lo que quiere el presidente es mentir a la población, decir que no han desaparecido las personas "para justificar su cobardía, su responsabilidad y su corrupción".

Recordó las versiones periodísticas de que Quintana renunció porque el presidente quiere manipular el padrón de personas desaparecidas.

"¿Saben por qué no está de acuerdo López Obrador con ella? Porque hay más de 44 mil desaparecidos en su gobierno, y eso López Obrador lo quiere manipular, quiere hacer un nuevo padrón de desaparecidos, es un infame", aseveró.

La diputada del PRI Sue Ellen Bernal manifestó que la crisis de violencia en el país se ve reflejada también en el número de desaparecidos.

"Lamentamos mucho que Karla Quintana deje la Comisión, porque había hecho un gran trabajo, pero sin duda, Karla, te puedo decir aquí, que seguiremos luchando porque lo que se ha logrado, lo que se logró con el registro no sea echado para atrás, porque esa es la característica de este Gobierno".

Exigió a Morena que deje de mirar a otro lado, porque el país "está que arde".

"No se puede seguir cayendo en autocomplacencias, no se puede esconder lo que es real", agregó.

Al tomar de nuevo la palabra la panista Martha Estela Romo indicó que en Lagos de Moreno se habla de 500 denuncias de desaparecidos y en Encarnación de Díaz, otras 200.

"Las desapariciones siguen sin respuesta y cuando le preguntan al presidente de la República, de una manera tan lamentable sobre el caso de Lagos de Moreno, lo que obtenemos, es un chiste barato.

"Lo que obtenemos, es un mal chiste en donde dice no escuchar, como no escuchan, al final del día, no escuchar es no reconocer el problema y si no reconoce el problema, eso implica que no tiene la voluntad, mucho menos la intención de ponerle una solución", reclamó.

Consideró que Karla Quintana renunció dando la cara ante una crisis emergente.

"Está dando la cara, cuando no tiene un peso para realizar su trabajo y no hay voluntad federal, ¿cómo lo va a hacer ella sola?, pues renuncia, aseguró.

Legisladores del bloque de mayoría evitaron responder en específico sobre la renuncia de Quintana y culparon a las anteriores administraciones de la "cosecha" de muertos y desaparecidos.

Reginaldo Sandoval, diputado del PT, manifestó que el censo de desaparecidos es necesario para saber la cifra real.

"Se requiere depurar el censo, porque, escúchame, muchas personas declaradas desaparecidas aparecen y no se reportan que están vivas, primero, y segundo, han hecho un negocio enorme las organizaciones, porque también hay mucha simulación, como la de ustedes", sostuvo.

El senador de Morena César Cravioto expuso que el PAN no tiene credibilidad para hablar de desaparecidos y que en vez de mostrar cifras, debería ofrecer disculpas al pueblo de México.

"Hablan ustedes también de chistes baratos, el mayor chiste barato es que panistas se vengan aquí a la tribuna a hablar de desaparecidos. Eso es un chiste barato y un chiste muy cruel para el pueblo de México.

"También vienen aquí a preguntarnos cuándo paramos la porquería, pues la porquería la paramos en el 2018, en el 2018 el pueblo de México paró a porquería de malos gobiernos que solamente se dedicaron a robar.

"Y, por último, vienen a decir aquí que el país está que arde, pues el país está muy calientito, sí y está muy calientito México, porque vamos a entrar a un proceso donde la gente va a ponerlos en su lugar y la gente le va a dar continuidad a la Cuarta Transformación", respondió a las críticas.

El diputado del PAN Jorge Triana exigió que se tome con seriedad el tema de los desaparecidos y no evadirlo.

"La responsable de la Comisión de Búsqueda renunció y trascendió que el presidente de la República le había perdido la confianza a esta persona", mencionó.

Advirtió que no hay seriedad en que los Servidores de la Nación toquen puertas para gestionar los apoyos sociales y de pasada pregunten sobre desaparecidos.

"Con esa seriedad está abordando el problema el presidente de la República ¿Cuál es el padrón que está utilizando?, pues quién sabe, ¿a cuántos ha encontrado?, pues no sabemos, ¿cuáles son sus nombres?, pues sabrá Dios.

"Esa es la seriedad con la que el presidente está abordando este tema de 44 mil 90 desaparecidos que van en este sexenio y es muy lamentable, porque es una falta de respeto para los familiares de estas personas que no han que no han aparecido".

Aseguró que en realidad lo que busca el presidente es cuidar su imagen, lo cual es muy grave.

La diputada Carolina Viggiano, secretaria general del PRI, manifestó que para un gobierno que se aprecia de democrático y humanista no debe ser normal tener 44 mil desaparecidos.

"Hay que dejar de lado la mezquindad y trabajar por el país que nos necesita a todos", pidió.

El senador German Martínez, de Grupo Plural, señaló que el presidente debería ser solidario y saludar a las madres buscadoras.

"Dos mujeres que merecen nuestro respeto, nuestro afecto y nuestro dolor, María Herrera y Cecilia Flores, madres buscadoras.