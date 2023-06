Culpa Veracruz a jueza de corrupción y la detienen

Xalapa.- Angélica Sánchez Hernández, jueza del Distrito de Huatusco, en Veracruz, fue detenida la mañana de este lunes en Xalapa señalada por el Gobierno estatal de presunta corrupción y nexos con el crimen organizado.

La aprehensión ocurrió luego que la jueza ordenó la liberación de Itiel Palacios García, alias "El Compa Playa", acusado, entre otros delitos, del asesinato del exdiputado veracruzano del PRI Juan Carlos Molina Palacios, en 2019.

Al ser cuestionado por la detención, el gobernador morenista, Cuitláhuac García, dijo que le extrañó la decisión de Sánchez Hernández de no vincular a proceso a "El Compa Playa".

"La jueza (Sánchez Hernández), muy sospechosamente --lo digo a título personal-- extrañamente, teniendo la libertad de volver a vincularlo a proceso (a Palacios García), ordena la liberación", dijo García en conferencia de prensa.

"Sí, está detenida", confirmó el Mandatario, sin informar el delito.

"Independientemente de los delitos que ella haya cometido. La jueza no es alguien que haya cometido delito alguno hasta que se le compruebe lo contrario, sin embargo, ante la sospecha de una acción de delito, que lo decida el juez. Y no creo que no se pueda defender, es jueza", añadió.

Sánchez Hernández fue aprehendida alrededor de las 8:20 horas sobre la Avenida Arco Sur, en Xalapa, por elementos de la Policía Estatal.

La jueza había sido citada en el Tribunal del Poder Judicial del estado y, de acuerdo con un mensaje que difundió en redes sociales, temía por su detención.

"No nos dan razón de ella, no sabemos dónde está", acusó Ingrid Gómez, hija de la magistrada, durante una rueda de prensa.

"Nosotros queremos saber que mi mamá está bien, que no le pasó nada, no hay razones para que la detuvieran, solamente queremos saber dónde está mi mamá", pidió.

A decir de los abogados de Sánchez, se trató de una detención ilegal debido a que los policías solo pueden llevar a cabo a detenciones en flagrancia.

Gómez expresó que la detención de su madre se llevó a cabo en el marco de los señalamientos de parte del Mandatario estatal contra los jueces que califica de corruptos.

Durante su conferencia de prensa, el gobernador mencionó que este tiene que hacer reflexionar a los jueces y al sistema judicial del lado de quién están.

"¿Del delincuente o de las víctimas?", dijo.

"Cómo es posible que el sistema judicial y algunos jueces antepongan aberraciones legaloides para liberar a los delincuentes, a los que tienen poder económico, que pueden corromper jueces. Y a mí se me hace muy extraño", criticó.

¿Quién es "El Compa Playa"?

"El Compa Playa" ha sido señalado por el mandatario veracruzano como principal generador de violencia en los estados de Veracruz y Oaxaca, con operaciones en el Municipio de Playa.

El presunto criminal fue detenido por primera vez el 3 de septiembre de 2020, pero en León, Guanajuato, por el asesinato de ese diputado priista veracruzano en un rancho de Medellín de Bravo. Sin embargo, tras ganar un amparo, fue liberado 11 meses después del Cefereso No. 13 de Oaxaca.

El 25 de agosto de 2021 fue reaprehendido cuando salía del penal acusado por los asesinatos de Eneas Pérez y Leonardo Hernández, alias "El Brujo", presunto líder de un grupo de la delincuencia organizada, en abril de 2018.

Cinco días después, fue vinculado a proceso por este doble crimen en el distrito judicial de Cosamaloapan y, posteriormente, fue trasladado al penal federal de Ramos Arizpe, en Coahuila, donde permaneció encerrado durante dos años, hasta que fue liberado por segunda ocasión, la madrugada de ayer.

De acuerdo con la jueza, permitió la liberación de "El Compa Playa" por los defectos en la investigación de la Fiscalía de Veracruz.

"Yo le dije a la Presidenta (del Poder Judicial) que no podía dictar vinculación ante tales deficiencias y por supuesto que tampoco iba yo a inventar datos como lo hizo la Fiscalía", dijo en su mensaje en redes sociales.

"El Compa Playa" fue trasladado a Veracruz para ser imputado por un tercer caso en los juzgados de Cosamaloapan, de acuerdo con fuentes judiciales.