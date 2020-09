Culpa AMLO a grandes agricultores por conflicto

Tomada de internet

Ciudad de México— “Todo esto que está pasando en Chihuahua con relación al agua es porque la Conagua estaba tomada por personas que obtenían beneficios del manejo del agua, ellos mandaban y decidían, son grandes agricultores que han sacado provecho del agua, no tiene que ver con pequeños agricultores o productores, sino los de más ingresos económicos”, aseguró el presidente Andrés Manuel López Obrador.

En su conferencia mañanera de ayer jueves, confirmó que existe una carta que envió el gobernador de Texas al secretario de Estado de Estados Unidos Mike Pompeo, donde señala que México no está cumpliendo con el pago del agua.

“Ya estamos atendiendo este asunto, sabíamos que iban a responder exigiendo que se cumpla el convenio. Vamos a cumplir, eso es lo que yo espero, se vence el plazo a finales octubre, ya llevamos entregado como el 80%, 85% del agua que corresponde pagar, se está avanzando y afortunadamente está lloviendo, poco, pero está lloviendo”, dijo López Obrador.

Aseguró que si en algún momento estuviera en riesgo el cumplimiento del Tratado de 1944, buscará el apoyo de otros estados del norte de México para cumplir con el acuerdo internacional.

“Si en Chihuahua no se puede, buscaremos que estos estados, los del norte, los que ya ayudaron, pues buscaremos que vuelvan a ayudar. Agricultores que no vemos tan independientes, hoy iban a tomar oficinas de Conagua en Tamaulipas, pero le dije a la directora Blanca Jiménez que les explique que tenemos el problema en Chihuahua y que no se dejen manipular, vamos a buscar la solución”, reveló.

Afirmó que en el caso de que no se pueda llegar a un acuerdo y esté en riesgo el cumplimiento, él mismo iría a hablar con los productores, pero aclaró que serían los productores de los otros estados para que ayuden, no con los productores de Chihuahua.

“Este asunto de Chihuahua nos perjudica, los intereses creados de gente que nada más está pensando en su conveniencia, porque esto está vinculado a los partidos políticos y gente que manejaba el agua como si fueran los dueños del agua”, agregó.

Lamentó que una mujer perdiera la vida y aseguró que se va castigar a los responsables toda vez que, dijo, ya se terminó la investigación en la procuraduría del Estado y pasó a la Federación para ir hasta las últimas consecuencias.

Señaló que se mandó el expediente para aclarar la muerte de la mujer y que no se aceptarán daños colaterales, por lo que se informará si es que algún elemento de la Guardia Nacional va a testificar.

“Es muy lamentable que de todo esto quieran sacar raja política, porque se vienen las elecciones en Chihuahua y sabemos que hay indicios de que este movimiento está siendo financiado por grandes productores de nogaleras y otro tipo de productos. Vamos a ir a buscar las causas de fondo, no se va a encubrir nada porque esto está lleno de políticos de un lado y de otro”, aseguró el presidente.

Señaló que lleva seis meses intentando buscar un acuerdo con las partes involucradas, sin embargo, le daban largas con el propósito de tener conflicto con Estados Unidos.

“Quieren sacar raja en favor de un partido político, como no han hecho bien su trabajo están haciendo conflicto pero al estilo hipócrita como siempre, querían ganar tiempo para llevar la situación a esta lamentable pérdida de la vida de una mujer y a la exigencia que hizo el gobernador de Texas”, declaró.

Afirmó que pedirá que asista el secretario de Seguridad Pública, la secretaria de Gobernación y el comandante de la Guardia Nacional para que informen la semana próxima sobre el tema del agua en Chihuahua, la muerte de la señora y el daño a la hidroeléctrica.

“Que informen cómo van las denuncias en el caso de la señora y las denuncias por los daños cometidos a la hidroeléctrica, que se aclare y con pruebas de quiénes están participando, el papel de los exgobernadores, dirigentes de partidos y que todo se de a conocer la siguiente semana”, concluyó.