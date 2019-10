Culiacán, decisión que marca diferencia: AMLO

Ciudad de México— El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que la decisión tomada ayer en Culiacán marca una diferencia en el País.

"Ayer hubo un evento complicado en Sinaloa y se tomó una decisión que marca la diferencia, había una orden de detención de un presunto delincuente famoso pero hubo una reacción de esta banda y se armaron y se estaba poniendo en riesgo la vida de mucha gente, tanto de los mismos delincuentes como de soldados, policías, de servidores públicos y de gente civil", aseguró López Obrador.

Recalcó que se tomó la decisión de no continuar con la acción de detención de Ovidio Guzmán, hijo del Chapo.

"Iba a ser una decisión muy difícil y se tomó la decisión de no continuar con la acción de detención de esta persona y hoy en la mañana lo dije: vale más la vida de los seres humanos que la detención de un presunto delincuente, la paz, no a las masacres, no se puede enfrentar violencia con violencia", indicó.

En Tlaxiaco, López Obrador recordó que lo más importante de su Gobierno es la paz, tranquilidad y justicia.

"Nos van a criticar nuestros adversarios, no importa, no somos iguales, nosotros vamos al cambio por el camino de la concordia. La paz y la tranquilidad son frutos de la justicia, el mal se enfrenta con el bien, no se puede enfrentar mal con el mal, esto es distinto, ya no vamos a masacrar al pueblo, no vamos a utilizar al Ejército para reprimir al pueblo de México", dijo.

En el cierre de su gira por 80 hospitales del IMSS Bienestar, el Presidente aseguró que valora la diversidad cultural de Oaxaca.

"Los estudiosos que no estudian los pueblos de Oaxaca no saben nada, se lo pierden, porque como Oaxaca no hay dos", indicó.

López Obrador concluyó en Tlaxiaco su gira que inició el 5 de julio en Mapastepec, Chiapas, acompañado por su Gabinete de Salud, y reiteró las promesas de que en su Gobierno habrá mantenimiento a las escuelas, medicinas gratuitas y completas para todos los centros, además de la basificación de todo el personal médico, aunque primero los de más antigüedad.

Asimismo, recordó que el próximo lunes presentará su programa nacional de salud.

Cientos de personas ovacionaron al Presidente y le silbaron al Gobernador Alejandro Murat antes de que López Obrador lo defendiera y llamara a la unión.

El Presidente también se comprometió a darle uso al edificio del hospital de especialidades de Tlaxiaco, el cual el ex Gobernador Ulises Ruiz dejó en obra negra, según la población.

Instruyó a Murat y a su Gabinete a que el próximo fin de semana regresen a informar sobre el proyecto y agendó la inauguración para marzo de 2020.

Apenas terminó el mitin, el Mandatario se dispuso a iniciar otra gira, ahora por 111 pueblos indígenas, por lo que se trasladó a Pula, a dos horas de ahí donde se anunció el "Diálogo con los Pueblos Triqui, Mixteco, Tacuate, Náhuatl y Amuzgo Na'noo Nii Güento' Gaa Ni' Chu'ma Schann Triqui, Mixteco, Tacuate, Náhuatl y Amuzgo".