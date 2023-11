Cuestionan recorte a autónomos sin dar ayuda a Guerrero

Ciudad de México.- Los coordinadores parlamentarios del PAN y MC en la Cámara de Diputados cuestionaron la propuesta de Morena de recortar su presupuesto a los órganos autónomos y ni siquiera destinar el dinero a la emergencia en Guerrero.

Advirtieron que es inaceptable que, especialmente, a costa del Poder Judicial se quiera atender una tragedia.

El panista Jorge Romero y el emecista Jorge Álvarez Máynez cuestionaron que el Poder Ejecutivo no muestre sensibilidad alguna para hacer un esfuerzo adicional en el gasto del Gobierno federal y modifique sus prioridades.

Romero Herrera, coordinador del PAN y presidente de la Junta de Coordinación Política, advirtió que es "absurdo" y "ridículo" que ante la necesidad extrema en Acapulco no haya una propuesta seria de reasignaciones para Guerrero en el dictamen que mañana será aprobado en la Comisión de Presupuesto.

"Sí hay insensibilidad. Una cosa es que se arme una comisión queriendo ver los fideicomisos del Poder Judicial, muy bonito ¿no?, pero a la hora de formalizar modificaciones no haya ni la más mínima mención para Guerrero.

"Es increíble que se propongan cosas como la Comisión y no haya nada reflejado en Presupuesto, son sólo promesas, queda en palabras que se las lleva el viento", reprochó.

Destacó que un recorte al Tribunal Electoral por casi 800 millones de pesos es grave para el proceso electoral.

Aunado a ello, dijo, hay casi 6 mil millones más de recorte al Consejo de la Judicatura y a la Corte, más lo que se le quita al INE y al INAI.

"Un recorte así ya era algo que no se podía aceptar antes del huracán, que vamos a rechazar, pero además porque ni siquiera es para ayudar a damnificados.

"Son ridículos los recortes por 13 mil millones y más que ni siquiera estén destinados a Acapulco", reclamó.

Romero aclaró que las bancadas del Frente Amplio por México aceptaron el llamado a revisar los apoyos a Acapulco, en atención a la ministra presidenta Norma Piña que llamó al diálogo.

"Una cosa es que se convoque a una mesa para ver lo de los fideicomisos del Poder Judicial, donde decimos que no se puede afectar a sus trabajadores, y otra ruta es la Comisión de Presupuesto que no destina nada a la emergencia.

"Estamos atentos a cualquier convocatoria que se haga de Gobernación, a ver qué se puede hacer", dijo.

Por otro lado, el coordinador de MC, Jorge Álvarez Máynez, advirtió que a costa de los órganos autónomos, el Gobierno federal evade su responsabilidad de destinar presupuesto a la reconstrucción.

En particular, consideró que se le quiere dar "un tiro de gracia" al Tribunal Electoral con un recorte de 767 millones de pesos, cuando se avecina una elección compleja para resolver cientos de impugnaciones.

"En ninguna parte del mundo el Poder Judicial es el responsable de resolver las emergencias y eso es lo que se quiere hacer ahora.

"No se están tocando los recursos del Gobierno federal, no se le está restando nada al Tren Maya, a la refinería de Dos Bocas, a los subsidios de la CFE o a Pemex", alertó.

Expresó su desacuerdo con la convocatoria a una mesa de diálogo entre los tres Poderes para ver cómo usar los fideicomisos del Poder Judicial.

Cuestionó si hay "ingenuidad" o "perversión" del PAN y PRI por prestarse a ir una mesa de diálogo sobre los fideicomisos del Poder Judicial, porque, dijo, ya existe una ruta legal, la cual no puede hacerse a un lado.

"Eso es una simulación y un dardo envenenado, tratar de vincular al Poder Judicial con la solución de la tragedia en Acapulco.

"Es una vía ineficaz, no veo por qué debemos caer en simulaciones, en 15 días no se puede disponer del dinero. El decreto de extinción da 3 meses al Poder Judicial para que ese dinero se pueda usar", explicó al advertir que el dinero no está disponible.

Además, recordó que ya existen amparos para que no se concrete la extinción de los fideicomisos, lo que hace aún más complicado que se pueda usar el dinero para la emergencia.

Dijo que no participarán en la mesa de diálogo entre Poder Ejecutivo, Poder Judicial y Cámara de Diputados porque no es una vía eficaz, rápida ni posible.

Agregó que ve pocas posibilidades de modificación en la Comisión de Presupuesto para revertir los recortes a los órganos autónomos, por lo que sólo con la presión social podría lograrse algún cambio.