Cuestionan imparcialidad de aspirantes a consejeros

Tijuana– Diputados de diferentes partidos políticos cuestionaron la imparcialidad de Javier Aparicio y de Iulisca Zircey Bautista, aspirantes a ocupar un puesto en el Consejo General del INE.

Durante las entrevistas que realizó la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados, los legisladores cuestionaron a Aparicio sobre las acusaciones de fraude en su contra en el marco del proceso de renovación de la gubernatura del Estado de México en 2017.

El diputado de Morena, Alejandro Viedma, dijo que Aparicio participó en el Comité Técnico que realizó el conteo rápido en los comicios de aquella entidad, tras los cuales se habló de fraude.

En respuesta, Aparicio criticó que este señalamiento se utilice para cuestionar su integridad como académico y como participante en el proceso para elegir a quienes ocuparán cuatro vacantes en el INE.

Reconoció que formó parte de dicho Comité Técnico, el cual realizó un trabajo adecuado.

Aparicio señaló que la elección local de 2017 no puede calificarse únicamente por esa etapa e incluso recordó que, al día siguiente del proceso, reconoció públicamente que era “altamente impugnable”.

Los legisladores también expresaron sus dudas respecto a la aspirante Iulisca Zircey Bautista, asesora del consejero del INE Jaime Rivera.

“Me preocupa que haya una relación, porque al jefe se le tiene agradecimiento”, consideró el diputado del PVEM, Marco Gómez.

El legislador le dijo a Bautista que, si llega al Consejo General, podría enfrentar dos escenarios: la posibilidad de tener que agradecerle a su jefe o bien tratar de desvincularse de éste. En cualquiera de estos casos su voto se vería comprometido, advirtió.

Jorge Argüelles, del PES, también cuestionó la cercanía de la aspirante con un consejero electoral.

“¿Cómo podrá tener una actuación imparcial al haber colaborado durante años con un consejero actualmente en funciones y si no es una estrategia de ese consejero para tener un voto a favor más en ese Consejo Electoral?”, preguntó.

El coordinador del PAN, Juan Carlos Romero Hicks, expresó que “aparentemente” su cónyuge trabaja en la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) como coordinador general metropolitano.

En respuesta, Bautista argumentó que es feminista y debido a ello sus convicciones no están subordinadas a nadie.

“El feminismo me da la convicción de que puedo ejercer mis propias opiniones y realizarlas, entiendo sus preocupaciones, pero si en un trabajo me pidieran cambiar de convicciones no lo aceptaría”, afirmó.