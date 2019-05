Cuestionan forma de renuncia de Martínez

Ciudad de México— En la bancada de Morena hay "un sentimiento de traición" tras la renuncia de Germán Martínez a la dirección general del IMSS, reveló el senador Eduardo Ramírez Aguilar.

"Sí hay un sentimiento de traición de parte de algunos compañeros", confió en entrevista el parlamentario chiapaneco.

Presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales, Ramírez Aguilar explicó que él no compartía ese "sentimiento", pero cuestionó la forma de proceder de Martínez al hacer pública su renuncia.

"Las formas con las que él planteó su renuncia no fueron las más correctas", dijo.

--¿A qué se refiere?

--Al tema de hacer un pronunciamiento público, mediatizarlo y, sobre todo, porque ha sido un mexicano que cobijó muy bien el Movimiento Regeneración Nacional, fue senador pluri, pudo haber cuidado las formas.

--¿Cómo debió haber procedido?

--Con mayor discrecionalidad (sic). Cuando tú ya no te sientes cómodo en un lugar por las formas, uno también tiene derecho a irse, pero no creo en los protagonismos de esa naturaleza. No me agradó la manera como lo hizo... hay compañeros que sí tienen otra forma de pensar.