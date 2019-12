Cuestionan a gobernadores por la inseguridad en el país

Ciudad de México— La secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, se sumó a los cuestionamientos a los gobernadores por la inseguridad en el país.

A tono con las críticas que esta mañana hizo el presidente Andrés Manuel López Obrador, la funcionaria deslizó que no todos los mandatarios estatales están cumpliendo en esa materia.

"No todos los gobernadores son así", se le inquirió a la funcionaria en entrevista, luego de que ésta reconoció el trabajo anticrimen del gobernador de Coahuila, Miguel Ángel Riquelme.

"Claro, es precisamente lo que yo les estoy diciendo, o sea, nos señalan al Gobierno federal por la inseguridad, pero qué hacen los gobernadores o cada gobernador dentro de sus entidades federativas", respondió.

"Y no sólo los gobernadores, qué hacen los presidentes municipales y el municipio teniendo un modelo de Policía que deberían de tener".

-¿No están haciendo nada, no están haciendo su trabajo?, se le insistió.

"Yo no puedo decir yo nadamás digo que el de Coahuila me consta que está muy comprometido con el tema de seguridad", afirmó.

Esta mañana, López Obrador, anunció que dará a conocer un "¿quién es quién?" en seguridad para conocer qué mandatarios estatales cumplen con sus compromisos en esa materia.

Sánchez Cordero subrayó que las primeras instancias de Gobierno son los Municipios y los Estados, por lo que éstos son los primeros responsables de la seguridad en sus territorios.

"Y después está a nivel nacional", apuntó.

Sobre el llamado que miles de personas hicieron el domingo para rectificar la estrategia de seguridad, dijo que está totalmente de acuerdo con la política del Presidente López Obrador.



Destaca a Coahuila

Sánchez Cordero hizo un particular reconocimiento a Coahuila, entidad que visitó en días pasados para asistir al Segundo Informe del Gobernador Miguel Riquelme.

Incluso, calificó como un éxito la coordinación interinstitucional tras la emboscada a policías estatales en Villa Unión, que dejó un saldo de al menos 22 muertos el fin de semana.

"El Gobernador de Coahuila dio un informe verdaderamente importante de cómo había disminuido la violencia en su estado y la criminalidad. Saliendo del Congreso local, donde él dio su informe, en ese momento, pareciera así de coyuntura casi, en ese momento le estaban informando al señor Gobernador de que se estaba llevando una emboscada y un enfrentamiento entre delincuentes y la fuerza civil de Coahuila", relató.

"En ese momento el señor Gobernador se trasladó. No se quedó, bueno, ni a festejar su informe, ni a la comida de su informe, en ese momento se trasladó porque es una gente responsable y yo creo que fue un éxito porque todas las fuerzas se coordinaron: el Ejército, la Guardia Nacional, la Fuerza Civil, la Marina, todo se coordinó precisamente en el evento de la emboscada".