Cuestiona Xóchitl cómo responderán por melón contaminado

Veracruz, México.- Xóchitl Gálvez cuestionó si México podrá responder adecuadamente ante las demandas de melón contaminado en Estados Unidos y Canadá, si fueron recortados los recursos para vigilar la sanidad de la producción agropecuaria del país.

En Perote, Veracruz, manifestó que por eso la Oposición tiene que ganar la Presidencia y el Congreso de la Unión para reponer presupuestos perdidos y atender la emergencia en el campo.

"Por eso tenemos que ganar el gobierno del estado y la Presidencia de la República, para que vuelva a haber apoyos de a de veras para los pueblos indígenas.

"Por eso también necesitamos ganar el Congreso de la Unión, nosotros, no para poner ministras a modo, nosotros no. Nosotros lo queremos ganar para que haya recursos para la seguridad pública, para que haya recursos para el campo, para que haya recursos para las mujeres, para los niños con cáncer, para eso queremos ganar el Congreso, para apoyar a los que menos tienen", dijo Gálvez en un evento con militantes del PRI.

La precandidata presidencial del PAN, PRI y PRD reprochó que se recortaron 3 mil millones de pesos al Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (Senasica).

Criticó que el dinero se haya ido a financiar proyectos como el Tren Maya, que llegará a los 500 mil millones de pesos, en lugar de atender otras prioridades nacionales, como era la sanidad en el campo.

"¿Qué hacía el Senasica? Revisar que los productos estuvieran sin problemas sanitarios, revisar que tuviéramos las certificaciones para exportar nuestro ganado.

"Pero abandonaron a los agricultores y ¿saben qué problema tenemos? Que hoy Estados Unidos y Canadá están acusando a México de ser los responsables de la muerte de ciudadanos por melón contaminado", expresó.

La precandidata presidencial indicó que ante el problema del Senasica está la duda si México podrá comprobar si esos melones contaban con la certificación de sanidad, como sí pudo hacerlo en una controversia sobre papayas.

Refirió que son numerosos los casos de productos y estados de la República que enfrentan la perdida de certificaciones en ganado, frutas y verduras.

"¿Saben que Veracruz perdió esa certificación y que ya no puede vender su ganado a Estados Unidos? Desde hace un año la perdió y ¿dónde está el gobernador? Bien, gracias, robando, haciéndose buey, no defendiendo a los veracruzanos. Ahí tendría que estar el gobernador", reclamó.

También en Veracruz hay plagas en el café, el limón y naranja, tres de sus principales productos, indicó.

"Hoy los veracruzanos no puedan vender su carne hacia Estados Unidos porque no tienen certificaciones. ¿Y saben qué genera eso? Pobreza, Veracruz podría salir adelante si lo dejaran trabajar, si se ayudaran con el gobierno haciendo su trabajo", manifestó la precandidata, acompañada también del precandidato al Gobierno de Veracruz, José Yunes.

Señaló que luego de recorrer varias entidades se ha encontrado con el mismo problema: productores que se quejan del abandono para el campo y de las extorsiones de las que son objeto.

"Yo veo a México sumido en la violencia, estado en que me paro la queja es la inseguridad", advirtió.

Los limoneros y los aguacateros de Michoacán; los pescadores de Sinaloa, con su producción de camarón; o los ganaderos de Durango, todos, dijo, tienen que pagar las extorsiones de la delincuencia organizada.

No sólo se trata de los productores de Texcaltitlán hartos del pago de piso para poder vender sus productos, remarcó.

"Hartos, hartos de ser acosados por el cobro de piso, tomaron la decisión de defenderse, perdiendo la vida tres de ellos. ¿Y dónde estaba el gobierno? Dándole abrazos a los delincuentes.

"No, su servidora no le va a dar abrazos a los delincuentes, su servidora les va a aplicar la ley a los delincuentes. Yo no le tengo miedo a los delincuentes. Los abrazos han sido para los delincuentes y los balazos han sido para los ciudadanos", expuso a los asistentes al evento.

Manifestó que tiene que parar el cobro de piso y dejar de tener miedo, para no dejar un México más inseguro a nuevas generaciones.

"Basta de tanta inseguridad, basta de tener abandonados a los veracruzanos a su suerte.