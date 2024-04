Cuestiona Máynez a Xóchitl por allegados 'impresentables'

El candidato de Movimiento Ciudadano (MC), Jorge Álvarez Máynez, reprochó a la aspirante panista, Xóchitl Gálvez, por allegados polémicos y que, aseguró, han tenido comportamiento cuestionable.

En el primer bloque del debate, miró directamente a la senadora con licencia y sacó cartulinas con fotografías de algunos invitados de la abanderada de la coalición del PAN, PRI y PRD, presentes en la sede el Instituto Nacional Electoral (INE).

"Qué bueno que la gente conozca el verdadero rostro de la vieja política, se la pasó diciendo antes del debate que yo iba a venir a atacarla y en cuanto pudo, dio un golpe que, además, con alguien a quien hasta hace poco le rogaba que la apoyara, como Dante Delgado, pero lo viejo y lo nuevo no tiene nada qué ver con la edad de las personas, cuando hablamos de lo viejo y lo nuevo no descalificamos a las personas por su edad, por eso me extraña el ataque contra Dante", expuso.

El emecista afirmó que al dirigente nacional de MC, Dante Delgado no se le vio como al presidente del PRI, Alejandro "Alito" Moreno posando con un automóvil de lujo de la marca Lamborghini.

"A Dante nunca lo han visto ustedes con Lamborghinis, como el mejor amigo de Xochitl, 'Alito' Moreno, que tiene un historial de corrupción absolutamente grotesco, y eso no tiene nada que ver con su edad, o como uno de sus invitados de honor, que aquí está en el auditorio, Paco Cienfuegos, acusado de triangular dinero en paraísos fiscales (...) la gente de Nuevo León lo conoce.

"Sabe perfectamente por qué han quebrado al Estado, o como su gran amigo del alma, el más reciente, Mario Fabio Beltrones, con cuentas en Andorra, eso es lo viejo, el problema no es dónde militaste o dónde estuviste en el pasado, el problema es lo que hiciste, los resultados que te definieron y en dónde estás ahora, y ella ahora, aunque le pese, aunque le cueste decirlo, es la candidata del PRI, y es la candidata del peor PRI de la historia, por eso no te puede prometer hacer lo que no ha hecho el PRI o el PAN en su historia", apuntó.