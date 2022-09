Cuestiona López Obrador existencia de organismos autónomos

Ciudad de México.- El presidente Andrés Manuel López Obrador cuestionó la existencia de los organismos autónomos, pues dijo que sólo están para legitimar a un régimen corrupto.

"Para legalizar, legitimar a un régimen corrupto, para eso crearon ese andamiaje supuestamente autónomo. Y uno se pregunta: ¿Entonces para qué el Poder Ejecutivo, el Gobierno? Para qué crear alrededor de Pemex 5 o 6 órganos autónomos si existe Pemex y la Secretaría de Energía, y 5 autónomos para la CFE, y 3 o 4 autónomos que tiene que ver con evitar la corrupción. ¿Qué no existe el Poder Legislativo?", comentó López Obrador.

PUBLICIDAD

Esta mañana, en conferencia en Palacio Nacional, el mandatario federal señaló que los organismos autónomos fueron un invento de los neoliberales para desviar la atención de las desigualdades que se vivían en aquel periodo.

"Eso fue un invento de los neoliberales corruptos, no sólo en México, en el mundo. Inventaron lo de las nuevas políticas públicas y no atendieron lo fundamental, que era la monstruosa desigualdad que se estaba propiciando con el modelo neoliberal.

"Entonces, para desviar la atención, empezaron a hablar de los nuevos derechos en algunos casos con toda la justificación, derechos humanos, ambientalismo, derecho y protección a la niñez, protección a mujeres, género, todas causas buenas, muy estimuladas. A la par de que se encumbraba la idea de la sociedad civil, de las ONG, el descrédito de las instituciones también ganó pulso, pero se aprovecharon de eso", mencionó.

El presidente dijo que un día exhibirá en la conferencia los sueldazos que reciben los funcionarios de los organismos autónomos y qué resultados han generado en estos años.

"Y unos sueldazos... todos esos organismos, un día, ojalá nos pasen lo que llevan porque un día sí quiero poner la lista de todos estos organismos autónomos entre comillas, porque es un decir, son autónomos del pueblo, no de los intereses que sirven. Esto de cuánto ganan los funcionarios, qué hacen y cuáles son los resultados", adelantó.

Dice que usan a Prodecon para evadir impuestos

Por otra parte, el mandatario federal acusó que hay quienes usan a la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente (Prodecon) para no pagar impuestos.

"Esta es para la defensa de los contribuyentes (Prodecon), mando las ternas y se amparan. No he podido (cambiar al titular), lo sigo haciendo, mando las ternas al Senado porque mucho evasor fiscal utiliza este instituto para no pagar los impuestos".

"No dudo que haya abusos, pero bueno, ahí está el SAT o la Fiscalía o el Poder Judicial, entonces hay una especie de encargado de despacho", agregó.