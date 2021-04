Cuestiona AMLO acusación sobre vacunación de persona con una jeringa vacía

Agencia Reforma / El presidente dijo que hay que ver si no hubo un montaje en el video donde se muestra que una voluntaria inyecta a un adulto con una jeringa vacía en CDMX

Ciudad de México— El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que se tiene que ver si no hubo un "montaje" en un video donde se muestra que una voluntaria inyectó a un adulto mayor con una jeringa vacía en la alcaldía Gustavo A. Madero.

"Resulta que hay un caso en donde están poniendo una inyección, un caso, se han aplicado aquí en la Ciudad de México, donde fue este incidente, como un millón 200 mil vacunas, entonces de repente un caso lo vuelven nota nacional. No, lo que hay que ver es si no fue montado.

"Porque son capaces de todo, no sé usted, pero yo conozco un periodista y un canal de televisión que era especialista en montajes. Entonces, no les tengo confianza, me llamó la atención. Esa (imagen) la difundieron, que le estaban inyectando y no tenía nada", comentó en conferencia.

El mandatario federal cuestionó que, aunque se compruebe que el hecho sea real, se trata de una exageración, porque es solo un caso entre los adultos mayores vacunados en la Ciudad.

"Pero salió en todos los medios, como dicen los abogados, aceptando sin conceder de que fue real, de que se equivocó la señora, lo hizo de mala fe o quiso engañar, lo que haya sido, ¿qué, esa es la gran noticia? ¿No les parece una exageración?

"Nada más aquí en la Ciudad de México ya se han vacunado, y pues para mí es muy satisfactorio, como el 75 por ciento de los adultos mayores, un millón 200 mil. Y este caso que además con zoom. Este (video) todos los medios, resulta que ahí se ve, no tiene nada, al señor, cuando se dieron cuenta en el campamento, le pusieron su vacuna, pero eso ya no lo dicen".

El IMSS y la Secretaría de Salud de la CDMX aseguraron en un comunicado que la voluntaria fue retirada de la sede de vacunación en Zacatenco, en GAM, y que el adulto mayor fue vacunado después de manera correcta en presencia de su familiar.

'No es indispensable que me vacune por ahora'

Aunque el miércoles pasado anunció que esta semana le aplicarían la dosis contra el Covid-19, el Presidente dijo que, por ahora, no es indispensable que se vacune ya que tiene suficientes anticuerpos.

"Acerca de mi caso, consulto con los médicos, al principio me habían dicho dos de ellos que me vacunara para reforzar mis anticuerpos pero quise preguntar a otros.

"Los que me atendieron directamente cuando padecía del contagio y ellos revisaron mis estudios y llegaron a la conclusión de que tengo suficientes anticuerpos, y que no es indispensable por ahora que me vacune", señaló.

La semana pasada, el titular del Ejecutivo informó que se vacunaría a recomendación de médicos, pero que no diría donde porque no quería que se hiciera un espectáculo.