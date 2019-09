Cuenta Yucatán con una seguridad envidiable: Sedena

Mérida— El secretario de la Defensa Nacional, el general Luis Crecencio Sandoval, aseguró que debido a la baja de delitos, el estado de Yucatán cuenta con una seguridad envidiable.

Durante conferencia matutina, encabezada por el presidente Andrés Manuel López Obrador, Sandoval informó que hay 9 mil 976 elementos de seguridad que cuidan al estado: 2 mil 25 militares de Sedena, 446 de Semar y 384 elementos de la Guardia Nacional.

Yucatán tiene el lugar 24 de toda la República a la baja en todos los delitos contabilizables y el 32 en homicidios dolosos, informó el general.

Del 1 de diciembre del 2017 al 31 de julio del 2018, se registraron 2 homicidios vinculados al crimen organizado, mientras que en el mismo periodo de la actual Administración no se ha registrado ningún homicidio.

El gobernador Mauricio Vila Dosal recalcó que Yucatán es el estado más pacífico del país con 0.81 homicidios dolosos por cada 100 mil habitantes.

"De enero a junio del 2019 no hubo ningún secuestro en el Estado", informó.

Indicó que cuentan con 2 mil 248 cámaras de seguridad y se aumentarán a 5 mil 775.

Vila destacó que Yucatán es uno de los estados con mayor remuneración a la Policía, pues entre los beneficios están otorgar becas del 100 por ciento a hijos de policías en universidades públicas o privadas.

"Es muy satisfactorio informar que Yucatán es un estado seguro, donde prácticamente no hay inseguridad, es un ejemplo a seguir. Todo esto lo han logrado fundamentalmente las autoridades de Yucatán. En estos últimos tiempos es destacado reconocido el trabajo del Gobernador de Yucatán, Mauricio Vila, y de sus colaboradores", remató el mandatario López Obrador.