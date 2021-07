Cubrebocas, vital para frenar la propagación del virus en la tercera ola

Ciudad de México— En la tercera ola de la pandemia de Covid-19, el uso de cubrebocas es vital para frenar la propagación del virus, pero no todos los tipos ayudan, advierten autoridades de Salud, como la Organización Mundial de la Salud (OMS), la UNAM y personal que combate la contingencia.

Los cubrebocas con válvula y los de tela de una sola capa son desaconsejados.

La primera explica que las mascarillas de válvula se crearon con el objetivo de que trabajadores de la industria no inhalen polvo y partículas cuando inspiran y se cierra la válvula; sin embargo, detalla, sólo filtran el aire que respiran, pero no la que expulsan.

"La OMS no aconseja el uso de mascarillas, autofiltrantes o no, con válvulas de exhalación; esto convierte esta mascarilla en ineficaz para prevenir la propagación de Covid-19 o de cualquier otro virus respiratorio", alerta la Organización.

La UNAM enfatizó en un estudio al respecto que, aunque pueden ser más cómodos y dar la sensación de que son más seguros, no frenan la dispersión del virus y no evitan el aumento de contagios que, en la Ciudad de México, hasta ayer, sumaban al menos 29 mil 953 confirmados activos.

Si una persona infectada, indica, con o sin síntomas, lo utiliza, las gotitas que contienen al virus y que expulsa al respirar, hablar, toser o estornudar saldrán a través de la válvula.

"Los cubrebocas con válvula no sirven porque no protegen a las personas alrededor. No basta con que tú estés protegido, tenemos que pensar en todos", enfatiza el doctor Isaac Chávez.

Otro tipo de cubrebocas que ha sido evaluado por autoridades es el de tela. La OMS enfatiza en que se debe utilizar dicho material, siempre y cuando tenga al menos tres capas y se evite cualquier tipo de válvula.

Lo ideal, detalló recientemente, es que la capa interior sea de algodón absorbente, la segunda de polipropileno y la exterior del mismo material o poliéster resistente a la humedad.

No sólo los materiales del cubrebocas son importantes, sino también su adecuado uso.

Además de lavarse las manos o desinfectarlas antes de su colocación o de retirarla, se debe asegurar que el cubrebocas proteja nariz, boca y mentón, sin dejar huecos entre éste y el rostro.

Si está sellado de forma correcta, éste se "inflará" y "desinflará" al respirar.