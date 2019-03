Cubanos arman su caravana

Ciudad de México— Migrantes cubanos varados en la frontera sur organizaron una caravana para continuar su viaje hacia los Estados Unidos.

Esta mañana partieron de Tapachula más de 600 isleños, a cuyo movimiento se integraron ahora cerca de 200 centroamericanos.

Los caribeños argumentaron que tomaron la decisión de avanzar de esta manera luego que los trámites de oficio de salida fueron suspendidos tras el cierre de una oficina del Instituto Nacional de Migración (INM), derivado de una gresca entre migrantes que dejó un agente herido.

Además, por los intentos de extorsión de gestores que pretendían cobrarles hasta 900 dólares por el documento que la dependencia expide gratuitamente.

"Eso (el cierre de la oficina del INM) nos afectó a nosotros, nos trabaron los trámites y no podemos ya continuar con el curso de nuestro trámite que es para estar legal y transitar libremente por este País", indicó Juan Ricardo, migrante cubano.

Refirió que el oficio les otorga 20 días para salir de México, tiempo que aprovechan para llegar a la frontera norte y pedir asilo a Estados Unidos.

Los cubanos aseguraron que no podían continuar detenidos en Chiapas, ya que la espera les genera gastos que no pueden seguir costeando.

"Nuestra caravana no tiene la intención de molestar a nadie y es de forma pacífica, exponiendo nuestro sacrificio para que se hagan valer y respetar nuestro derecho a transitar por este gran País", dijo otro migrante.

Señalaron que, a diferencia de los centroamericanos que huyen de la violencia y las pandillas, los cubanos abandonan la isla por el régimen de sus gobierno o porque son perseguidos políticos.

La caravana previa, e integrada en su mayoría por centroamericanos y que salió de Tapachula el sábado 23 de marzo, continúa en el Municipio de Acacayagua.

En esa localidad, el INM inició un pre registro con la intención de regularizarlos y puedan transitar legalmente por México.

Fuentes de la dependencia indicaron que instalarán un módulo de atención en Mapastepec para continuar con los trámites.