¿Cuál violencia?: AMLO; ¡respete a mujeres!: INE

Ciudad de México.- Mientras el presidente Andrés Manuel López Obrador negó ayer en la mañanera ejercer violencia política de género contra Xóchitl Gálvez, unas horas después el INE determinó que el mandatario sí la comete y le ordenó frenar sus comentarios contra la senadora panista y otras mujeres.

AMLO dijo que no ejercía violencia de género. “Esto es política”, señaló en su conferencia matutina.

Pero horas después la Comisión de Quejas del INE opinó lo contrario.

Las consejeras Claudia Zavala y Rita López advirtieron a AMLO y liderazgos partidistas que habrá cero tolerancia en agresiones verbales contra políticas.

“Se ordena al presidente de la República se abstenga, bajo cualquier modalidad o formato, de realizar manifestaciones, emitir comentarios, opiniones, o señalamientos sobre temas relacionados con los derechos político electorales de la quejosa (Gálvez) y de las mujeres, ya sea de forma positiva o negativa, cuidando que su actuar se encuentre ajustado al respeto irrestricto de los derechos humanos de las mujeres”, afirma el acuerdo aprobado por unanimidad por los tres integrantes de la Comisión de Quejas del INE.

Tiene que borrar declaraciones

El órgano le dio 12 horas al presidente para que borre sus declaraciones sobre la aspirante presidencial del Frente Amplio por México en las mañaneras del 10, 11, 14 y 17 de julio.

Esto en acatamiento a la sentencia de la Sala Superior del Tribunal Electoral que le ordenó revisar nuevamente la queja de Gálvez contra el presidente sobre violencia política de género en su contra.

Algunas de las frases de AMLO por las que se determinó que sí hay violencia son: “fue elegida por un grupo de hombres que la han impuesto”, “la van a utilizar para engañar al pueblo”, “sólo vale por ser una mujer nacida en un pueblo de Hidalgo”, “es una pelele, una títere, una empleada de la oligarquía a la que únicamente van a utilizar”.

La presidenta de la Comisión de Quejas, Claudia Zavala, indicó: “Tenemos a un servidor público (el presidente) al que le tiene que quedar claro que estas manifestaciones hoy se llaman violencia y esa violencia es inadmisible en nuestro sistema”.

La consejera Rita López indicó que sí existe una agresión verbal contra la aspirante presidencial.

“Me sumo a la cero tolerancia a la violencia en cualquiera de sus vertientes y no sólo para las mujeres en política, sino en todos los ámbitos, es necesario no callar, no estar nuevamente en silencio”, afirmó.

En la conferencia matutina, López Obrador se refirió por octava ocasión a Gálvez, al señalar, una vez más, que fue impuesta como aspirante a la presidencia por los “oligarcas”.

Pidió que los magistrados del Tribunal Electoral le digan con qué expresiones ha ejercido violencia política de género en contra de la senadora.

“¿Dónde está la violencia? ¡Esto es política! Y es lo más legal que puede haber. La política es, si no un arte, si no una ciencia, es un oficio. Pero, además, es lo que permite que nos organicemos como sociedad”.

Agregó que sus críticas son iguales para hombres y mujeres y acusó al INE y al Tribunal de censurarlo y de actuar como instituciones vendidas o alquiladas.