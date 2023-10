¿Cuál polarización? Nos apoyan las clases medias, dice AMLO

Ciudad de México.- Durante la mañanera, el Mandatario federal indicó que la mayoría apoya la transformación.

"Yo veo mucho optimismo en el pueblo de México y diría que la gente está contenta, feliz, hay buen humor en la mayoría del pueblo, hay esperanza, que es una fuerza muy poderosa", expresó.

"No veo yo la polarización, porque eso se da cuando las sociedades están partidas en dos, eso no sucede en nuestro País. Primero, porque la mayoría está apoyando nuestra transformación, no es el 50%".

López Obrador mostró una encuesta telefónica en la que tiene 70% de respaldo.

"Entonces ¿cuál polarización?", soltó.

"Eso por un lado, luego, pues existe oposición porque vivimos en un país libre y estamos haciendo valer una democracia y cuando se aspira a vivir en una auténtica democracia, pues hay críticas, hay cuestionamientos, no hay un pensamiento único, la democracia es eso, es diversidad, pluralidad, es garantizar el derecho a disentir, garantizar las libertades en todos los órdenes, no reprimir a nadie, no censurar y eso es lo que hay en el País".

Afirmó que la Oposición en el País no es la mitad de la población.

"Claro, hay quienes no están de acuerdo y existe esa Oposición, pero no es la mitad de la población", justificó.

"Entonces, eso de la polarización es discurso, son esquemas, términos, palabras que usan siempre los conservadores, los que no quieren los cambios siempre recurren a eso, dicen: se está polarizando el País, la clase media no está de acuerdo con la transformación".

"Claro que la clase media está de acuerdo con la transformación, ni modo que el 70% sean nada más los pobres, la pobreza en el País no llega al 50% y la aprobación es del 70%, qué quiere decir, pues que apoyan las clases medias", lanzó.

Criticó que quienes no apoyan la 4T son los que buscan mantener privilegios.

"¿Quiénes no están de acuerdo? Pues los que mantenían privilegios", agregó.