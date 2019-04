Critican seguridad a expresidentes

Ciudad de México— La diputada del PES, Adriana Paulina Teissier, lamentó que el Ejecutivo federal restituyera, con cargo al erario público, la seguridad asignada a los ex presidente Vicente Fox y Felipe Calderón.

La legisladora celebró que los ex mandatarios vivan en carne propia las consecuencias de las malas políticas públicas implementadas durante sus administraciones, luego de que ambos expresaron temor por su seguridad.

"Quiero manifestar mi inconformidad ante la decisión de devolverles elementos de seguridad pública a los ex presidentes Fox y Calderón, evidentemente, con cargo al presupuesto federal. Si ellos sufrieron un intento de allanamiento, yo celebro que vivan en carne propia lo que los ciudadanos sufren cada día como consecuencia de sus políticas equivocadas", afirmó.

Recordó el caso de la diputada Carmen Medel, cuya hija fue asesinada a finales del año pasado y a quien le fueron asignados elementos de seguridad únicamente por un mes.

"Aquí mismo, en la legislatura, participa una diputada a quien le mataron a una hija y le asignaron seguridad por parte de la Federación solamente por un mes, después la dejaron igual que a todos los ciudadanos, con sus propias responsabilidades de seguridad", reiteró.

En días recientes, Vicente Fox denunció que un grupo armado intentó ingresar a su rancho, en Guanajuato, por lo que el Presidente López Obrador instruyó al titular de la Secretaría de la Defensa Nacional, Luis Cresencio Sandoval, crear una guardia de seguridad que lo proteja a él y a su familia.

Asimismo, Felipe Calderón envió a López Obrador una carta en la que manifestó preocupación por su integridad física como consecuencia de las decisiones que tomó durante su sexenio, por lo que el Mandatario decidió asignarle ocho guardaespaldas.