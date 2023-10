Critican que absorba Tren Maya presupuesto de cultura

Ciudad de México.- Ante la perspectiva de un presupuesto regresivo, insuficiente y centralista para el sector cultural en el 2024, especialistas plantearon aumentos y reasignaciones urgentes previo a su aprobación en la Cámara de Diputados.

En un foro llevado a cabo este viernes en San Lázaro, analistas convocados por sindicatos del sector concordaron en que, tal y como se plantea en el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación (PPEF), el gasto para la cultura continúa con una inercia a la baja.

De acuerdo con Eduardo Cruz Vázquez, fundador del Grupo de Reflexión sobre Economía y Cultura (Grecu), los 16 mil 755 millones de pesos que se proyectan para 2024 hacen todavía más hondos los recortes llevados a cabo desde el sexenio anterior.

"Lo que ha hecho el Gobierno federal 'amloista' ha sido profundizar la precariedad heredada. Es decir, al término de su gestión en septiembre de 2024, se habrán acumulado doce años de rezagos", expuso.

En su intervención, Cruz Vázquez cifró el acumulado de pérdidas para el sector, entre el sexenio actual y el pasado, en 64 mil 103 millones de pesos, contando el recorte al gasto federal, el de los estados y la pérdida de diversas formas de captación de recursos.

Por ello, aseveró que, para poder regresar el presupuesto a sus niveles anteriores, el monto para cultura debería de rondar los 26 mil millones de pesos.

Favorece presupuesto al Tren Maya El antropólogo Bolfy Cottom, por su parte, alertó que el aumento de presupuesto en el INAH, de alrededor del 61 por ciento en términos reales, tiene que ser visto con cautela, puesto que todo esto se irá a la adquisición de terrenos con vestigios arqueológicos relacionados con el Tren Maya.

"Eso coloca al Instituto en una circunstancia muy difícil, porque está atendiendo, efectivamente, un problema histórico, un problema que tiene que ver con el asunto de la regularización de las tierras en donde existen muchos sitios y zonas de monumentos arqueológicos, sin embargo, hay un abandono prácticamente para todos los otros rubros", advirtió.

"No podemos irnos con la finta de que el el favorecido es el Instituto, yo diría que, en el fondo, el favorecido es el proyecto del Tren Maya", abundó el investigador de la Dirección de Estudios Históricos del INAH y ex secretario Técnico de la dependencia.

Carlos Villaseñor, analista cultural reconocido por la UNESCO, señaló que el panorama legislativo actual hace pensar que será muy difícil modificar el presupuesto, pero propuso una serie de reasignaciones posibles.

"Hemos acumulado rezagos históricos que sabemos que no se van a resolver en un solo ejercicio presupuestal, pero lo que sí tenemos hoy enfrente es una oportunidad única e irrepetible en quién sabe cuánto tiempo", planteó.

Proponen reasignar recursos A decir de Villaseñor, los mil millones de pesos asignados a completar las obras del Proyecto Chapultepec Naturaleza y Cultura, y los 3 mil 270 millones de pesos para que el INAH adquiera terrenos sí son legalmente susceptibles a una reasignación por parte de la Cámara de Diputados.

Esto permitiría, por ejemplo, que un 40 por ciento de lo destinado al INAH pudiera usarse para mejorar las condiciones de los empleados de la dependencia contratados por los capítulos 1000, 2000 y 3000.

"¿Con eso vamos a resolver todos los rezagos históricos? No, pero sí podemos generar condiciones que palien en algo las extremas condiciones de precariedad en las que nos encontramos en todos los museos, en todos los sitios, donde no hay ni para papel de baño, donde no hay jabón, donde no hay condiciones mínimas de seguridad y rezagos tecnológicos de más de 20 años", propuso.

También en la mesa de análisis, el arqueólogo Fernando Cortés de Brasdefer, a quien el INAH ha buscado sancionar por sus críticas al proyecto Tren Maya, planteó una forma distinta de utilizar los recursos.

De acuerdo con el investigador, quien ha trabajado en los sitios arqueológicos de Chakanbakán, Ichkabal y Bahía de Chetumal, en Quintana Roo, los montos para el Tren Maya deberían usarse para otros temas urgentes.

"Considero que antes de voltear al sureste para enfrentar esta inmensa ola de contrataciones para la atención de servicios turísticos, las autoridades del INAH deben resolver, primero, lo que no se ha logrado en casa hasta ahora", criticó.

Cortés de Brasdefer abogó por mejorar las condiciones de investigadores y trabajadores del INAH.

La mesa de análisis fue convocada y tuvo comentarios por parte de los sindicatos Nacional de los Trabajadores de la Secretaría de Cultura (SNTSC), el Nacional Democrático de Trabajadores de la Secretaría de Cultura (SNDTSC) y el Nacional de Profesores de Investigación Científica y Docencia (SNPICD) del INAH.

Las diputadas Blanca Alcalá (PRI) y Gabriela Sodi (PRD) se comprometieron a revisar las propuestas y llevarlas ante la Comisión de Cultura y Cinematografía de la Cámara de Diputados.