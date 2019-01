Critican prisión preventiva por huachicoleo

Ciudad de México- Diputadas del PRI y PRD criticaron la insistencia del Gobierno federal en aprobar una reforma en la que se reconozca la prisión preventiva para el delito de robo de combustibles, al considerar que ya está regulado como grave y solo es una propuesta mediática.

La diputada del PRI, Dulce María Sauri, advirtió que el delito de robo de combustibles ya está regulado, por lo que es un delito grave.

Dijo que así quedó definido desde el 2016, con la aprobación de la Ley Federal para Prevenir y Sancionar los Delitos Cometidos en Materia de Hidrocarburos.

En dicha ley, dijo, se le da la responsabilidad al Ministerio Público de perseguir el delito de oficio y se le da la atribución de solicitar la prisión preventiva oficiosa para los implicados.

Además, dijo, en la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada también fue reformada para incluir el huachicoleo.

Indicó que en las sanciones por el delito se prevén de 18 a los 40 años de prisión.

"Y, ahora, nos dicen que se va a resolver el problema con los delitos de prisión preventiva oficiosa", advirtió la vicepresidenta de la Cámara en una mesa de análisis sobre feminicidio y su posible inclusión en el catálogo de delitos con prisión preventiva.

De aplicarse dicho delito con prisión preventiva oficiosa, en la explosión en un ducto en Tlahuelilpan, Hidalgo, hubiera significado la detención de todos los pobladores que participaron en el robo de gasolina aquella tarde, expuso.

"Todos los que estuvieron allá hubieran recibido prisión preventiva oficiosa y los heridos estarían con la fuerza pública al pie de sus camas, es la realidad", indicó.

Señaló que el impacto de dicha propuesta implicaría que hubiera más mujeres detenidas, porque son las que almacenan el combustible mientras que los hombres son los que suelen hacen el acopio.

"Con las reformas que se proponen, habría más mujeres sujetas a proceso. Lo que hay que hacer es preguntarnos por qué no ha funcionado lo que hizo la Cámara desde 2016", expuso.

En tanto, la diputada del PRD -Guadalupe Almaguer- se manifestó en contra de aumentar el catálogo de los delitos en los que se permita la prisión preventiva.

"Hay que seguir robusteciendo los derechos humanos y las instituciones garantes y tenemos claro el voto en cuanto a prisión preventiva oficiosa que será en contra. Lo demás es una cuestión de publicidad que busca Morena y Andrés Manuel López Obrador, para lograr una percepción positiva".

Condenó que por sacar adelante tales delitos con una reforma constitucional haya quienes expresen que no importa la opinión de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) ni lo que digan los tratados y convenios internacionales de los que México es parte.

"Como legisladores, debemos fortalecer las instituciones democráticas y los organismos autónomos, no debilitarlos ni descalificarlos con declaraciones irresponsables, al contrario" manifestó.